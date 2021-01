¿Aracely Arámbula la nueva conductora de MasterChef México? Anette Michel responde

Recientemente surgieron los rumores de que Aracely Arámbula sería la nueva conductora del programa MasterChef México en una nueva temporada. Este programa gastronómico comenzó en TV Azteca en el 2015 y desde entonces, Anette Michel ha sido la presentadora ganándose al público gracias al carisma que la caracteriza.

En una entrevista que la conductora de televisión Anette Michel tuvo con la periodista Mara Patricia Castañeda para su show en YouTube "En casa de Mara", respondió a los rumores de que Aracely Arámbula, quien fuera uno de los grandes amores del cantante Luis Miguel, sería la nueva presentadora de MasterChef México.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La esposa del empresario Gregorio Jiménez Castillo, contó que este año no se sabe si habrá una nueva temporada de MasterChef México, "hay muchos proyectos en este momento para cubrir el 2021, es posible si, que exista un MasterChef, pero todavía no está cerrado, normalmente las empresas tiene que tener de principio a fin todo su calendario".

Asimismo Anette Michel compartió que los altos directivos de Televisión Azteca le dijeron "que cabe la posibilidad remota que se haga uno al final, pero no sabemos todavía, pero esa fue la comunicación, que la hagamos y me tomaron a mí en consideración".

Leer más: La conductora de MasterChef Anette Michel, habla de su "infidelidad" a Israel Jaitovich

Con respecto a que Aracely Arámbula pudiera sustituirla, aseguró que todo puede pasar. "Siempre en esta carrera lo que decimos, lo único que está en secuencia es el vestuario, porque cualquiera lo puede venir a hacer, entonces pues si, podría pasar, porque al final es un proyecto que yo no soy la dueña, es la televisora". Aunque ella ha sido la conductora de MasterChef México desde la primera temporada, si la empresa propiedad de Grupo Salinas (fundada por el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego) decide que quieren a otra conductora, "lo pueden hacer", expresó.

Anette Michel tiene una intachable trayectoria artística de 25 años en esta televisora: "ha sido un matrimonio bien avenido el que hemos tenidos Televisión Azteca y yo". Mara Patricia Castañeda, ex esposa del cantante Vicente Fernández Jr., le preguntó si tenía contrato de exclusividad, a lo que Anette respondió con un no, "por eso todo puede pasar", agregó.

Cabe mencionar que Aracely Arámbula fue la conductora en el 2018 del programa "MasterChef Latino" que produjo Telemundo, cadena hispana en donde la actriz originaria de la ciudad de Chihuahua tiene contrato exclusivo.

Con respecto a MasterChef México 2020, el casting se llevó a cabo en junio pasado de manera virtual ante la pandemia del Covid-19. En esta ocasión los aspirantes se registraron mediante la aplicación TV Azteca Conecta o mediante el sitio web oficial del programa; para esta temporada que actualmente se transmite por Azteca UNO, el chef Benito Molina abandonó el show. A diferencia de las pasadas temporadas, esta edición cuenta con 20 participantes en lugar de 18.

Leer más: Las claras condiciones que Aracely Arámbula tiene para formar parte de la serie de Luis Miguel

Por otra parte, en su charla con la periodista de espectáculos Anette Michel aseguró que no le fue infiel al actor Israel Jaitovich, como él mismo aseguró anteriormente. "Sé que a él le queda clarísimo, ya no había nada en la relación, ya no había amor, confianza, complicidad, me fui a vivir con una amiga y me lleve mis cosas y continúe mi vida". Además confesó que su relación amorosa se fue desgastando poco a poco por los conflictos de personalidad que tenía el actor, señalando que le costaba mucho trabajo demostrar sus sentimientos.