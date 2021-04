Aracely Arámbula luce inquietante escote en video promocional de MasterChef México

México. El reality show de Televisión Azteca MasterChef México se estrena el sábado 1 de mayo en plataformas digitales a las 12:00 horas y Aracely Arámbula será la nueva conductora, en sustitución de Anette Michel.

En el video promocional, Aracely luce impactante con un vestido negro con escote y le da la bienvenida a los nuevos participantes de MasterChef, muchos de los cuales son de lugares como México, Puerto Rico y Colombia.

Cada uno de ustedes tiene el mismo sueño, pero solamente uno va a poder ser el ganador de los 100 mil dólares y del título que les va a cambiar la vida para siempre”, dice la actriz en el video.

Aracely, quien es originaria de Chihuahua, México, entra al proyecto en lugar de la no menos guapa Anette Michel, quien también es actriz, puesto que anunció semanas atrás que ya no participaría en el reality porque se dedicará a otros proyectos en su carrera y no tiene tiempo.

Por otro lado, MasterChef Latino será transmitido a través de plataformas digitales como YouTube, Facebook, la página web de MasterChef, así con en las apps de TV Azteca, es decir no podrá ser visto en televisión abierta.

Aracely, protagonista de telenovelas como Los miserables y Las vías del amor ya había participado en el programa de MasterChef en Telemundo a inicio del año 2018, donde se presentó la primera temporada de este reality de cocina.

Recientemente la guapa actriz y cantante, quien promociona el tema Malas noticias, dio a conocer que procedió legalmente para que Luis Miguel, padre de sus dos hijos y quien fuera su pareja hace unos años, no usara su imagen para su serie de televisión que está en Netflix.

Foto de Instagram

