Aracely Arámbula manda claro mensaje sobre sus hijos a Luis Miguel

Miguel y Daniel ya no son unos niños; los hijos de la actriz Aracely Arámbula y del cantante Luis Miguel, cumplieron 13 años (el 1 de enero) y 11 años (18 de diciembre) respectivamente; "El Sol" fue el gran ausente en estos días especiales de sus hijos, quienes ya se encuentra en la adolescencia temprana.

En una entrevista para el programa Al Rojo Vivo de la cadena Telemundo, Aracely Arámbula resaltó que en esta etapa en la que se encuentran sus hijos, es de vital importancia la convivencia con su padre. La actriz aprovechó el espacio en el programa de la periodista María Celeste Arrarás para mandarle el siguiente mensaje a Luis Miguel:

El tiempo no regresa, yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos, conmigo no, es con ellos.