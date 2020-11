Aracely Arámbula prepara demanda y podría ir dirigida a Luis Miguel

México. La actriz y cantante Aracely Arámbula prepara una demanda legal, y al parecer podría estar dirigida para Luis Miguel, padre de sus dos hijos, ambos menores de edad. El abogado Guillermo Pous refiere en entrevista con De Primera Mano que Aracely lo buscó para pedirle asesoría legal, ya que interpondrá una demanda.

Aracely Arámbula, quien recientemente arrancó con la promoción de su tema Malas noticias, estaría a punto de comenzar una batalla legal en contra de su ex pareja, el cantante Luis Miguel, y es el abogado Pous quien confiea que tuvo una plática con Aracely para ver detalles, peron no quiso revelar si será El Sol de México el demandado.

Sí, efectivamente he tenido reuniones con la señora Arámbula, pero no puedo comentar aún de qué se trata hasta que no me lo autorice Aracely. “¿Pensión alimenticia abogado?", preguntó la periodista Adys Tunón, y él contesta: “Cualquiera que ella elija."