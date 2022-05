Aracely Arámbula regresa a Televisa con el look de Barbie para protagonizar La Madrastra

Aracely Arámbula de 47 años de edad, está en boca de todos en estos momentos, esto después de aparecer en la revista Eres donde fue la portada principal y apareció con un look muy parecido al de Barbie, pero eso no es todo, anunció su gran regreso a Televisa con un nuevo remake.

Con un look deportivo en color rosa, cabellera completamente rubia y una figura de envidia, Aracely Arámbula deja en claro que su regreso a Televisa está cada vez más pronto, pues regresará con el melodrama La Madrastra, el cual protagonizó la misma Victoria Ruffo hace varios años con un éxito arrasador, ahora ella le dará otro nuevo sabor al proyecto.

"Es un papel fuerte que le quiero dedicar a las mujeres que las has separado de sus hijos o que están presas también a todo México porque estoy de vuelta para mi país en televisión abierta", dijo Aracely Arámbula para la revista donde los piropos de inmediato le llovieron por tanta belleza que desborda.

"Ni a cual irle ambas están padrísimas!!! Pero yo esta ocasión negro!", "Amo las dospero me quedo con la Rosa es diferente a todas las demás portadas que has hecho. El color, el estilo…AMÉ", "@aracelyarambula Ara hace una encuesta en tus historias y ahí votamos, así es más fácil", "Voto por el rosa, toda una Barbie tan hermosa, no importa con cuál te pongas siempre te verás muy preciosa", escriben las redes.

Pero otra de las razones por las que la actriz mexicana robó suspiros es porque se hicieron dos portadas distintas, una en color rosa como se dijo anteriormente, y otra en con un outfit negro más elegante digno de la Chule, por lo cual los fans empezaron una discusión por decidir en cuál se miraba mejor, pues no lograron decidirse con tanta belleza que porta.

Te puede interesar:

Para quienes no lo saben, la ex de Luis Miguel estuvo trabajando varios años fuera de México y es que Estados Unidos la acobijo para diversos proyectos donde le fue muy bien, coronándose como una de las favoritas del público, pero eso no es todo, pues ella a pesar de todo siempre estuvo pendiente de todo lo que pasaba en su país natal dejando en claro que no se olvida de el.