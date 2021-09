Aracely Arámbula responde sobre si Luis Miguel le da o no pensión para los hijos de ambos

México. La actriz Aracely Arámbula, quien participa en la puesta en escena ¿Por qué los hombres aman a las ca...?, junto a Mauricio Ochmann, es interrogada respecto al tema de Luis Miguel.

Aracely y Luis Miguel, quienes fueron pareja años atrás, son padres de dos hijos menores de edad, y en entrevista con medios de comunicación en CDMX ella es cuestionada sobre el tema de la pensión alimenticia.

Y es que mucho se ha dicho que ella tiene demandado al cantante porque no responde como padre ante sus hijos y nos aporta económicamente nada, por lo que predioristas le volvieron a preguntar.

“Pregúntenle a Guillermo Pous (abogado), porque él les puede responder sobre eso, Guillermo es un adorado que sabe todo", remarcó la guapa protagonista de teleseries como La Doña.

Luis Miguel. Foto de Agencia México

Varios portales de noticias comparten la charla que tuvo Arámbula con algunos medios y estos citan también que la bella chihuahuense confesó estar en uno de sus mejores momentos como actriz.

Sobre el si aparecerá el caso de Aracely Arámbula y su romance con Luis Miguel en Luis Miguel, la serie, tercera temporada, esto comentó:

"No aparezco en la serie, lo hablamos antes y no voy a aparecer en la tercera temporada, cosa que es muy respetable, y me da mucho gusto que lo hayan respetado, yo voy a estar en la obra de teatro con Mau (Ochmann) por todo Estados Unidos y por todo México”.

Y ya no quiso seguir hablando de "El Sol de México" y cambió de tema cuando la cuestionaron acerca de si ella será Gloria Trevi en la bioserie que produce Carla Estrada para Televisa.

“¡Voy a traer el pelo suelto!”, cantó bromeando sobre el tema y recalcó: “Pues me encantaría con mi Gloria preciosa, pues les deseo mucho éxito, porque son talentosísimas las dos, una gran productora mi Carla (Estrada) que siempre también hemos compartido muchos años, muchas cosas, y Gloria que la quiero mucho, así que pues ¡qué bonito su proyecto!."

Arámbula se dio a conocer como actriz a principio de los años 90 en telenovelas como Prisionera de amor y Canción de amor; según información en su biografía, estudió actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

Luego recibe oportunidad para aparecer en otras telenovelas como Cañaveral de pasiones y Pueblo chico, infierno grande, hacia finales de esa misma década, y durante más de veinte años se ha mantenido vigente en la actuación en teatro y televisión principalmente.