Aracely Arámbula revela cómo se llevan sus hijos con Michelle Salas, hermana de ellos

México. Aracely Arámbula revela cómo se llevan sus dos hijos con Michelle Salas, media hermana de ellos, y a quienes tuvo con Luis Miguel, padre también de Michelle.

En su reciente encuentro con medios de comunicación en Guadalajara, Aracely Arámbula confesó que la relación entre sus hijos Daniel y Miguel, con Michelle Salas, es fantástica, pese a que no se ven seguido y tampoco conviven como quisieran.

"¡Ay, Michelita!, ¿qué dijo?, no la vi. ¡Ay, mi reina! Ya la quiero ver, Michelle, ya aparece”, comentó Aracely cuando le mencionaron que ella se expresó muy bien de los dos menores de edad.

“¡Ay, qué bonito! Me encantó oír eso y ellos también le escriben y la quieren y ojalá que coincidan porque luego ella no vive acá, ellos cuentan con ella, ella cuenta con ellos, conmigo también, y qué bonito. Yo siempre he dicho que la familia es lo primero”.

Aracely se ha negado a mostrar en público los rostros de sus dos hijos, quienes tienen 13 y 15 años de edad, y aunque la prensa los ha buscado para captarlos no lo ha conseguido, y ocasionalmente ella publica fotografías en Instagram en donde aparecen pero de perfil o con el rostro cubierto.

Aracely Arámbula con uno de los dos hijos que tuvo con el cantante Luis Miguel. Foto de Instagram

En varios portales de noticias también se comparte que Aracely dijo que los adolescentes no tienen interés en hacer carrera artística, al menos hasta ahora, y si lo decidieran ella los apoyaría indudablemente.

“Ellos ahorita están muy metidos en la escuela, ellos ven las series, pero tipo Stranger Things, The Walking Dead, cosas así que les gustan a los chiquillos, la verdad es que por eso empecé a decir ‘si les gusta actuar a Daniel y Miguel’, y me dijeron: ‘No, no, nosotros no queremos hacer nada de eso’, y yo tengo que respetar. "

Te recomendamos leer:

Aracely Arámbula actualmente está de gira por la república mexicana con la puesta en escena ¿Por qué los hombres aman a las cab...', en la que actúa junto a Gabriel Soto y a Anastacia Acosta, y pronto comenzará las grabaciones de la nueva versión de la telenovela La madrastra, para Televisa.