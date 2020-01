Aracely Arámbula revela que Luis Miguel está alejado de sus hijos

Aunque muy pocas veces Aracely Arámbula habla sobre la relación de sus hijos con su padre, el cantante Luis Miguel, en una reciente entrevista reconoció que él no mantiene ningún tipo de relación con ellos, incluso en estas fechas tan importantes, como el cumpleaños de su hijo Miguel.

La actriz fue entrevistada por la periodista de espectáculos Nelssie Carrillo y reveló que el pasado primero de enero fue un día muy especial para ella y su familia, pues su hijo Miguel cumplió 13 años de edad y aunque lo celebró a lo grande, no recibió ningún mensaje de su papá, sin embargo, optó por no continuar con el tema para no generar más controversia.

Cumplieron años los dos, Dani en diciembre y Miguel el 1 de enero, por eso digo que abrí el año de la mejor forma, porque yo desde el 2007 para acá siempre comienzan con el happy birthday, el pastel y celebrando la vida", comentó la actriz originaria de Chihuahua.

Explicó también que se encuentra en un momento muy positivo de su vida, por lo que los asuntos legales que maneja ha decidido que los traten los abogados, mientras que la figura paterna que sus dos pequeños tienen son las de su padre y su hermano.

Ellos son felices y tienen mucho amor por parte de mi familia, además de que somos muy unidos, nosotros no extrañamos nada", dijo Aracely.

Aracely Arámbula también fue cuestionada por la relación que mantuvo con el conocido "Sol", y sobre si hay algún arrepentimiento de su parte y ella indicó que no, no tiene ese sentimiento debido a que de ahí nacieron sus hermosos hijos, "son productos del amor", explicó.