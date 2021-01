Aracely Arámbula se muestra en una foto como nunca la habías visto

Ciudad de México.- La conocida cantante , Aracely Arámbula mostró su lado más oculto al apoderarse de redes sociales con una sensual foto, donde se le pudo ver sin ropa.

Además, Aracely Arámbula, quien es conocida también por ser ex pareja de Luis Miguel, compartió la imagen provocadora donde se le puede mirar recostada sobre el suelo, el cual hace un reflejo de ella misma.

La cantante compartió un mensaje esperanzador que hace eco del año que comienza con la foto que no solo provocó suspiros sino delirios entre sus miles de seguidores, y su mensaje se transmitió en la leyenda:

Por un 2021 lleno de SALUD , ABUNDACIA Y BIENESTAR. Que su trabajo no se confunda con su vida, ni tampoco el valor de las cosas con su precio, que no se crean más que nadie, porque, solo los ignorantes desconocen que no somos más que polvo y ceniza.