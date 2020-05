Aracely Arámbula sorprende al revelar que tiene un novio

Aracely Arámbula sorprendió al confesar en una entrevista con César Lozano estar en una relación amorosa, mencionando que no es una persona del medio del espectáculo. "He tenido varios amores, eso de que hay un amor en la vida, no. Desde que era chiquilla he sido muy enamorada, en cada etapa te vas enamorando, yo tengo un amor por generación".

"Es que no tengo novio público, pero yo tengo un amor. Sí tengo un galán ya después te diré quién es y te lo presento, mis amigos muy cercanos lo saben, no es nadie del medio ni tiene nada que ver con esto. Ya con que se bese en la televisión es suficiente", comentó la hermosa Aracely Arámbula.

Dicen que entre broma y broma la verdad se asoma; durante la charla con César Lozano a través de un Instagram live, Aracely Arámbula dio a entender que vivió una relación tormentosa con el padre de sus hijos, el cantante Luis Miguel.

La actriz aseguró que siempre ha sabido alejarse de relaciones amorosas tormentosas: "claro, sino yo seguiría con él, rey...", expresó.

Además de Luis Miguel y Sebastián Rulli, Aracely Arámbula ha tenido un romance con Eduardo Verástegui a quien conoció durante las grabaciones de la telenovela "Soñadoras"; Fernando Colunga con quien protagonizó en 2000 el melodrama "Abrázame muy fuerte" y Gabriel Soto, con quien ha trabajado en proyectos como "Las vías del amor".

