Aracely Arámbula y Luis Miguel, la bella historia de amor que terminó en una demanda por la pensión de sus hijos

Aracely Arámbula es una de las actrices mexicanas más hermosas de la televisión y Luis Miguel, uno de los galanes de la industria musical. Ambos son muy profesionales en lo que hacen, ambos tienen gran talento artístico, es por eso que cuando se dio a conocer que tenían una relación amorosa, fue la locura total. Dos de las estrellas más queridas del mundo del espectáculo estaban juntas disfrutando de su amor.

El cantante Luis Miguel y la actriz Aracely Arámbula fueron vistos por primera vez como novios en Venecia, Italia. A partir de ese momento los paparazzis trataban de conseguir cualquier fotografía de la pareja del momento. Cabe resaltar que su romance lo mantuvieron con bajo perfil lo más que pudieron. Un año después de ser vistos en Venecia, la actriz originaria de Chihuahua dio a conocer que estaba embarazada. Fruto de este amor nació su primogénito Miguel el 1 de enero de 2007.

Casi dos años después Luis Miguel y Aracely Arámbula tuvieron un hijo más, Daniel, quien nació el 18 de diciembre de 2008. Algo pasó durante los nacimientos de sus hijos que hasta el día de hoy es todo un misterio, ya que en público no se les veía con ese amor de tiempo atrás. Fue en el 2009 cuando la prensa de espectáculos daba a conocer que la relación amorosa entre el cantante y la actriz había llegado a su fin. ¿Por qué se separaron?...es la pregunta que al día de hoy muchos se siguen haciendo.

Cuando se dio a conocer el final de su relación amorsa ni Aracely Arámbula ni Luis Miguel, hablaron al respecto, los motivos siguen en secreto. Supuestamente los problemas entre ellos aumentaron cuando la actriz quería regresar a las telenovelas, algo con lo que el cantante no estaba de acuerdo, pues consideraba de vital importancia que la madre estuviera con sus hijos en los primeros años.

Unos años después, en el 2011, Aracely Arámbula reveló que Luis Miguel estaba ausente en la vida de los hijos que habían procreado durante su noviazgo; cuando la actriz soltaba esta "bomba" ante los medios de comunicación, el llamado "Sol de México" tenía un amorío con Daysi Fuente y meses después, con Brittny Gastineau. En el 2013 "La Chule" demandó al padre de sus hijos por la pensión alimenticia que no le daba.

Aracely Arámbula junto a su hijo Miguel. Foto: Instagram @aracelyarambula

Aracely Arámbula habla maravillas de la relación vivida con Luis Miguel

Varios secretos y vivencias fueron contadas en "Luis Miguel, la serie" a través de la plataforma de streaming Netflix, cuya segunda temporada ya está en proceso. Muchos se han preguntado si en los nuevos capítulos se contará el romance que tuvo el cantante con Aracely Arámbula, quien en una entrevista pasada para el diario Reforma comentó al respecto:

Si en realidad saliera esa historia de amor, la gente no la podría creer de lo bonita que es, porque es una historia hermosísima que si se contara tal como fue, con punto y coma, la gente diría: '¡Nooo!' '¡Con razón!', y se sentirían orgullosos de que fue una mexicana la que se quedó con el ídolo mexicano.

Asimismo Aracely Arámbula contó que la relación que vivió con Luis Miguel, fue algo en verdad algo muy especial: 2es una historia que ni se la podrían creer, sí me gustaría contarla, pero realmente como fue, yo tengo muy buena memoria y soy muy buena para las fechas, es una historia verdaderamente de amor, como un cuento, me refiero a que sería mejor que las novelas que he hecho, porque además es de la vida real. En realidad sucedió tan bonito, que no lo podrían creer. De esa relación nacieron mis dos hijos, son hijos del amor, de un amor maravilloso y espectacular".