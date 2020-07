Aracely Arámbula y su lujosa piscina con cascada en su casa en Acapulco

Aracely Arámbula lleva trabajando en el ambiente artístico desde muy joven. En sus inicios en la actuación tuvo pequeñas participaciones en las telenovelas "Prisionera de amor (1994), "Acapuco, cuerpo y alma" (1995) y "Canción de amor" (1996). Su primer protagónico llegó en 1998 con la telenovela juvenil "Soñadoras". Y esto solo es parte de su gran trayectoria.

Con tanto trabajo que ha llevado a cabo desde hace ya varios años, Aracely Arámbula puede darse varios lujos (muy merecidos), como tener una paradisíaca casa en Acapulco, Guerrero. La vista al mar es en verdad majestuosa. Cuando la actriz no está en los foros de grabación, ama estar en su hogar junto a sus hijos y pasar tiempo de calidad.

Otro de los grandes atractivos de la casa de la madre de los hijos de Luis Miguel, es su piscina con casada incluida. En videos que Aracely Arámbula ha compartido en sus redes sociales, ha mostrado los varios niveles de su piscina.

En dichos niveles se puede apreciar una pequeña piscina que desemboca en una cascada y luego, aparece una piscina mucho más grande.

En este lugar de su casa, Aracely Arámbula se ha tomado muchas sensuales fotografías y videos que no duda compartir en sus redes sociales.

La actriz y protagonista de grandes proyectos de la cadena hispana Telemundo, ha pasado estas semanas de aislamiento social en su hogar en Acapulco, junto a sus hijos Miguel y Daniel. En abril pasado "La Chule" contó en una entrevista con respecto a permanecer en casa:

Para mí, estar guardadita en casa no es algo nuevo, yo realmente soy muy hogareña, siempre estoy en casa con mi familia, no es algo que me cause claustrofobia ni mucho menos.