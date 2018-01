Aracely Arámbula y lo que provoca dentro de un jacuzzi

La actriz Aracely Arámbula, protagonista de melodramas como "Las vías del amor" y "La Doña", paralizó las redes sociales luego de que compartiera un imagen donde deja ver detalladamente lo moldeadas que están sus curvas.

En dicha instantánea, la ex de Luis Miguel se encuentra en un jacuzzi con vista al mar luciendo un diminuto trajo de baño el cual permitió a todos sus fan conocer mas detalladamente la parte trasera de su cuerpo.

Aracely tiene 42 años de edad y es madre de dos hijos, y con todo ello, es dueña de un cuerpo envidiable.

El tierno mensaje de Aracely Arámbula a su hijo Miguel Basteri.

Aracely Arámbula se ha caracterizado por ser una actriz con gran talento ya que, a más de uno, nos ha impresionado con sus papeles en la pantalla chica.

Pero no cabe duda que el mejor papel en la vida de la 'Chule' es el de ser mamá y prueba de ello es el gran amor que siente por sus dos pequeños Daniel y Miguel Basteri productos de su relación con el cantante Luis Miguel.

Y aunque los menores ya no son unos bebés su bella madre los consiente y más cuando se trata de su cumpleaños, al que le toco ser apapachado fue a Miguel quien cumplió 11 años motivo por el cual la interprete le dedico un emotivo mensaje en redes sociales.

"Muy feliz cumpleaños mi corazón. Recibiendo el año con la mejor celebración cumpliendo 11 años my bigboy y deseando infinitas bendiciones para ti mi príncipe amado y agradeciendo el increíble amor que llegó a mi vida en 2007 cuando me convertí en mamá gracias Miguel por llenar mis días de Amor y Felicidad a ti y Dany los Amooooo profundamente! #Familytime #happybirthday my #bigboy #waltdisney #magickingdom #pandora Felices 11 Mi corazón Bello te amo más allá de todo!".

Fueron las palabras de la ex de Luis Miguel, y eso no fue todo al parecer la actriz realizo una fiesta de cumpleaños con la temática de la película 'Coco' ya que compartió un video en el cual aparece la invitación con el personaje además de coloridos globos.

Así de grandes lucen los hijos de la actriz.

Hay muchos famosos que tratan a toda costa, mantener alejados a sus hijos del ojo público, tanto por privacidad como por seguridad misma.

Una de ellas es la hermosa actriz Aracely Arámbula, una mamá celosa de la imagen ante los medios de espectáculos de sus hijos Daniel y Miguel, fruto de su relación amorosa en su momento, con el cantante Luis Miguel.

A través de sus redes sociales, Aracely Arámbula comparte no solo fotos que ponen sudar a sus miles y miles de seguidores, sino también momentos junto a sus hijos, pero eso sí, cuidando siempre que no se el rostro de sus pequeños.

La actriz decidió compartir con sus seguidores parte del festejo que sus hijos de 10 y 8 años de edad, tuvieron en este Halloween.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la actriz presumió una fotografía junto a Daniel y Miguel, luciendo con una gran sonrisa sus disfraces para noche de brujas.

Pero lo que más llamó la atención, fue lo grande que ya están los hijos de Aracely y Luis Miguel.

Aunque no sabemos si alguno de ellos o ambos, se parecen a su famoso y controvertido papá, por el maquillaje en sus rostros como parte de sus atuendos de Halloween.

Algunos de los comentarios en la publicación al respecto fueron:

“Tus bebés están grandes y divinos IGUAL a ti”, “Dios como pasa el tiempo, que lindos y como crecieron ya”, “Que grande están los amores de usted. Que el señor los bendiga a los tres”, y muchos más.

TE PUEDE INTERESAR:

Mishelle se quita la ropa para enseñar que no está gorda.

Mishelle, participante de "Enamorándonos", es quien ocupa ahora el candelero a través de redes sociales. Se cansó del bullying porque la llamaron "gorda" , y se le ocurrió una manera de callarle la boca a todas aquellas personas que le levantaron el "falso".

Una publicación compartida de Shell rood (@mishersy) el Ene 1, 2018 at 11:19 PST

¡Mishelle no es una mujer "gorda"! Algunos cibernautas la llamaron así, y ella decidió no quedarse con los brazos cruzados y resonde con un video que dejó a muchos con la boca abierta.

¡ZAZ! ¡Los amorosos tienen que sentenciar a sus compañeros! Checa quiénes tuvieron más votos.#EnamorándonosLaPurga ❤ pic.twitter.com/WD9EkWtNHO — EnamorandonosTV (@EnamorandonosTV) 3 de enero de 2018

Mishelle compartió una grabación donde se desnudó frente a la cámara para mostrar que es todo lo contrario a lo que muchos piensan.

¡A la bebeshita últimamente le gustan los bebeshitos y le dijo que sí a Sebastián! ¿Se quedarán juntos?#EnamorándonosLaPurga ❤ pic.twitter.com/kT8nNFxLft — EnamorandonosTV (@EnamorandonosTV) 3 de enero de 2018

La joven apareció con un minishort y una chamarra, pero conforme iba explicando que no es gorda como algunos piensan, incluida Serrath, terminó enseñando de más y el video fue censurado, aunque poco después recuperaron la grabación y se viralizó en las redes.

PUEDE INTERESARTE:

No creerás qué integrante de "Enamorándonos" hará serie...

El sueño del cazafantasmas más famoso de México Carlos Trejo se hizo realidad ya que prepara un proyecto el cual será lanzado a través de la plataforma de Netflix.

El rodaje comenzará el año que viene y será titulado como "Cañitas" historia verídica que lanzó a la fama experto en lo paranormal, por si fuera poco, lo que más llamo la atención es que una ex concursante del programa "Enamorándonos" será la protagonista.

Mishelle Meyer/Enamorándonos

Muchos podrán pensar que la próxima actriz podría ser Damaris o la "Bebeshita", pero será Mishelle Meyer la elegida para realizar dicha serie, además fue una de las participantes más queridas y lindas de la emisión.

La serie será grabada en la famosa "Casa cañitas" ubicada en la colonia Popotla, en Ciudad de México".

Cabe mencionar que contara con seis temporadas la cual cada una constara de 20 capítulos.

LA HISTORIA DE "CAÑITAS" .

La noche de mayo de 1982, el padre Tomás recibió una llamada inesperada y es que un joven le imploraba que se dirigiera a su casa ubicada en la calle Cañitas 51 en el barrio Popotla, según Carlos Trejo, algo fuera de este mundo se apodero de la casa, según el joven todo comenzó cuando el chico jugo a la Ouija, a partir de ese momento empezó la pesadilla para el angustiado joven.

PLEITO DE CARLOS TREJO Y ALFREDO ADAME.

Luego de las declaraciones de Alfredo Adame en contra de Carlos Trejo, quien nombró "Alfredo" y "Adame" a dos de sus perros, lo que indignó al actor, quien calificó al llamado "Cazafantasmas" de "corriente", éste no se quedó callado y ya emitió su opinión sobre el actor. "¿Qué te puedo decir de un analfabeta que no tiene la menor idea de lo que es una raza canina?".

En entrevista telefónica para el espacio de Shanik en Fórmula, Trejo se refirió a Adame como un hombre sin amor a su familia. "¿Qué se puede esperar de una persona que no tiene respeto ni a su propia familia? Es un tipo que agrede o que ofende a su propia esposa y a sus propios hijos y que se anda peleando con todo mundo, yo creo que es un enfermito que no tiene la capacidad de saber qué tipo de raza es un perro".



En relación con las acusaciones de Adame, al señalarlo como narcomenudista y que no es nadie desde que el actor lo sacó del programa que conducía, "Viva la mañana", afirmó: "A mí no me ha sacado nadie, yo sigo trabajando, sigo produciendo, sigo haciendo cosas, ahora estoy produciendo tres programas de radio, estoy viendo lo de la serie de ‘Cañitas', estoy produciendo a un grupo de rock; además, soy totalmente enemigo de drogas, de gente de cuello blanco."

¿Y por qué llama a sus perros con el nombre y apellido de Alfredo Adame? Trejo explicó: "Porque es un forma de demostrarle cariñitos a mis perros, se les puso un nombre y ya. Es una forma de demostrar que por ahí sigue un perro ladrando."