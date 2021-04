Arap Bethke aboga por los océanos y la pesca responsable: "para afrontar la crisis climática"

El actor keniano de nacionalidad mexicana Arap Bethke, se sumó a la organización ambientalista Sachamama con la campaña "El océano: el gran proveedor", iniciativa por la necesidad de tomar medidas climáticas para garantizar que el océano, pueda seguir siendo una fuente de vida y sustento para nuestro planeta y nuestras comunidades.

Arap Bethke, también vocero de la campaña #ConsumoResponsable de Greenpeace México, comentó que los océanos no solo son la fuente de alimento y trabajo para millones de personas, sino que son fundamentales para la regulación del clima.

Necesitamos océanos sanos para afrontar la crisis climática, son fundamentales en la lucha contra el cambio climático. Los océanos nos proveen oxígeno, capturan calor y CO2 de la atmósfera.

Asimismo el actor quien formó parte del elenco de la serie de Netflix "Club de Cuervos", manifestó que los oceános no podemos darles a cambio derretimiento de cascos polares, pérdida de biodiversidad y de ecosistemas únicos.

En la actualidad los océanos, bosques, glaciares, selvas y humedales están siendo devastados por industrias que dañan sin reparos y no se cuestionan, sobre los efectos de sus actividades en el corto, mediano y largo plazo.

El también actor de telenovelas como "La Piloto", "La Usurpadora" (el remake) y muchas más, señaló con respecto a la campaña de la cual es vocero, "la única manera de obtener más alimentos del océano, es protegerlo más haciendo pesca responsable.

De acuerdo con Arap Bethke proteger el 30 por ciento del océano para el 2030 "es nuestra meta". Agregó que el océano no puede absorber "lo que nosotros generamos, no puede seguirnos el ritmo, nuestra vida depende del océano. Si seguimos destruyendo sus ecosistemas, el océano no va a poder seguir prestando sus servicios esenciales, que son captura de carbono, generación de oxígeno o la regulación de la temperatura del planeta".

Cabe resaltar que Arap Bethke fue nombrado Embajador del Medio Ambiente en México por The Climate Project México, fundación de Al Gore; también es portavoz de The Climate Reality Project".