Arap Bethke destapará la verdad en 'La Usurpadora'

Siempre alegre, optimista, polifacético y con una visión de hacer grandes proyectos en su carrera artística, así se describe el actor Arap Bethke, quien regresa con fuerza a los foros de Televisa en la nueva versión de La usurpadora. Esto de la mano de la productora Carmen Armendáriz, y se reveló que compartirá créditos con Sandra Echeverría, Andrés Palacios, Queta Lavat, Macarena Oz, Germán Bracco, Ana Bertha Espín, Juan Carlos Barreto y Juan Martín Jáuregui.

En entrevista para periódico EL DEBATE, Bethke adelantó que Facundo Nava, a quien dará vida en esta trama, es un investigador del gobierno que buscará destapar los secretos de la política. Con el cual promete dejar huella en el público este próximo 2 de septiembre, cuando se estrene el melodrama a través de el Canal de Las Estrellas.

¿Cuéntanos sobre el gran estreno de la nueva versión de La usurpadora?

Es una versión moderna, una historia clásica. Es un melodrama, pero con una forma mucho más moderna, con un trasfondo político en donde vamos a tener una muestra de lo que sucede con la vida privada de la pareja presidencial, pues realmente se trata de una familia disfuncional, como casi todas, y bueno este es el escenario en donde empiezan las intrigas de esta mujer (la usurpadora), que ya no quiere estar donde está y ve la posibilidad de escapar de este mundo.

Además, tiene una hermana gemela que vive en Colombia y bueno ahí empieza esta gran historia que creo que será un éxito. Se trata de una historia corta, son 25 capítulos muy bien escritos, muy dinámicos y explosivos, es impactante.

Arap Bethke. Foto: Cortesía

¿Cómo se desarrolla tu personaje en esta historia?

Mi personaje es Facundo Nava, es un detective que se retiró del mundo de la Policía y de la política por diferencias ideológicas que tuvo con el presidente, quien es su mejor amigo.

Regresará a buscar una verdad, porque es un tipo que busca la máxima verdad y que no le importa pasar por lo sea, esto con la finalidad de aclarar los secretos y todas estas mentiras que hay dentro del mundo de la política. Pero en este proceso se encontrará con esta mujer (la usurpadora), que le moverá el tapete, y provocará una tensión entre los tres actores principales. Lo anterior ocasionará que la historia se vuelva muy dinámica.

¿Crees que Facundo Nava dejará huella en el público?

Sí, definitivamente es un personaje que me ha marcado mucho. Se trata de un personaje que busca la verdad, sobre todo, es una especie de apología a los periodistas aquí en México, especialmente donde es uno de los países más peligrosos para ejercer esta profesión. Pero a pesar de ello, salen todos los días a buscar la nota, la verdad, aunque pongan su vida en riesgo, entonces a mí me gustaría dedicarle sacrificio a este personaje.

¿Cómo fue el inicio de tu carrera artística?

Cuando comencé mi carrera conocí a Pedro Damián, un productor de Televisa al que quiero mucho porque con él formé mi carrera, lo conocí cuando apenas tenía 12 años. Fíjate que recuerdo que él iba hacer un programa y yo no sabía nada de la televisión, pero una vez fui a su oficina y platicamos.

En la entrevista me contó sobre un programa que iba hacer El club de Gaby y decidí entrar, fui con mi papá y me dio permiso, me dieron un curso exprés de actuación y ahí empecé a estar frente a las cámaras, y hasta ahorita no he dejado de seguir en este camino.

¿Cómo es la personalidad Arap Bethke fuera de las cámaras?

Tengo muchas facetas, soy una persona muy trabajadora, me encanta viajar. Por ejemplo, ahorita estoy involucrado en proyectos ambientales, estamos trabajando con Greenpeace, me gusta hablar de temas para el cuidado de los mares, me gustan también los deportes acuáticos, entonces me gusta crear conciencia sobre la protección marina.