Arath Herce, sinónimo de letras repletas de emociones, historias y vivencias

Con 20 años de edad y mucho camino por delante, el cantautor Arath Herce sopla a los oídos de sus seguidores letras cargadas de emociones e historias, las cuales vivió y experimentó al momento de componerlas; canciones con letras honestas "que se adaptarán más a quien era yo en ese momento", expresó en una charla con Debate, compartiendo además que la música es solo una parte de su vida, ya que le gusta hacer muchas otras cosas.

Desde pequeño me gustó mucho la música. En mi casa, aunque no es casa de músicos, siempre hubo música y me gustaba mucho leer las letras de las canciones con mi mamá, de gente como Sabina, y tratar de descifrar qué es lo que quería decir con cierta frase. Creo que de ahí salió mi amor por las letras.