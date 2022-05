Arath de la Torre en problemas Susy Lu responde porqué se divorciará de él

Mucho se ha dicho sobre un problema matrimonial entre Susy Lu de 37 años y Arath de la Torre de 47, pues hace semanas se dijo que el histrión supuestamente se estaba divorciando después de que su esposa se diera cuenta de que la estaba engañando con Andrea Rodríguez, pero la primera confesó el verdadero motivo por el cual podría separarse.

Fue por medio de un video que compartió el mismo Arath de la Torre en redes sociales donde Susy Lu graba al conductor del programa Hoy dormido, dejando en claro que podría llegarse a divorciar de él, pero por sus ronquidos, dándole un poco de humor a sus fans y olvidando polémicas.

Como era de esperarse, sus fans se burlaron de la situación, la cual les pareció muy graciosa dejando en claro que a Susy Lu e valen los chismes, pues si hay algo que la ha caracterizado en el medio de la farándula es que los chismes no le afectan en nada y que es feliz a estas alturas de la vida al igual que su esposo.

Y es que aunque el histrión mexicano si ha estado en algunas polémicas del pasado, ha dejado en claro que es buen padre, además de esposo, ya que son uno de los matrimonios más duraderos del espectáculo mexicano desde hace años, dejando en claro que todo es paz y armonía entre ellos.

"Bonita en pareja y no se dejen vencer por terceras personas susylu y Arath de la torre", "Que sigan las bendiciones para toda tu familia", "Estoy viendo caer en tentación y no juegues si tiene cara de malo tu esposo jajaja Guapísimo por cierto", "Susylu no se hace vieja desde que la recuerdo se ve igual", "Sigueme seria unos de mis sueños que me sigas y te hago edit", escriben las redes.

Cabe mencionar que Arath de la Torre se integró hace poco al programa Hoy y aunque a muchos les agrada su presencia, hay quienes han dicho que lo suyo son las telenovelas, por lo que han comentado que debería regresar a una en especial si es de humor, el cual le va muy bien.

