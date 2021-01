Arath de la Torre pide disculpas por sus comentarios sobre la situación de Nath Campos

México.- Luego de que en la anterior emisión del programa matutino de espectáculos, Hoy, se tocara el tema sobre el abuso de la youtuber Nath Campos y se desataran críticas por los comentarios por parte de los conductores, Andrea Legarreta salió a pedir disculpas a través de un video y quien no se quedó atrás fue Arath de la Torre, quien quiso aclarar el tema y terminó por pedir disculpas a víctimas de abuso físico y verbal.

El comediante decidió aclarar la situación para que no se siguieran descontextualizando sus comentarios, aunque no le fue muy bien, ya que recibió más críticas de las que ya había recibido. Según el también actor, estaban sacando de contexto sus comentarios ante esta delicada situación y exhortó a las víctimas a no esperarse para denunciar.

Lo último generó gran controversia, ya que muchos internautas afirman que cuando una persona es víctima de este tipo de violencia pasa por un largo y difícil proceso para poder hablar, posteriormente denunciar y luego poder externarlo.

Fue a través de un corto video publicado en Twitter en donde el nuevo conductor de Hoy habló sobre el tema y afrontó todas aquellas críticas sobre sus comentarios con respecto a lo sucedido con Campos. Asimismo, aseguró que no estaba de acuerdo con lo que pasó y afirmó que el alcohol no es tema para abusar de una mujer.

"Hola soy Arath de la Torre y quisiera aclarar un punto se tocó hoy en el tema de Hoy respecto a la violación de una compañera llamada Nath Campos. En ningún momento estoy de acuerdo con lo que sucedió, en ningún momento estoy apoyando a alguna persona que haya cometido algún delito, lo único que dije fue que en efecto hay que ser muy responsables, hay que denunciar con tiempo y hay que acabar con estas prácticas, definitivamente y entre más rápido mejor", explicó el comediante al inicio de su video.

Nota aclaratoria @programa_hoy nunca estaré de acuerdo con ningún tipo de violencia e invito a denunciar !!! Gracias y bendiciones pic.twitter.com/nFRmLnWmbC — Arath De La Torre (@ArathdelaTorre) January 25, 2021

De la misma manera, continuó explicando que beber alcohol no es un tema para abusar de una mujer. "En ningún momento he dicho que el alcohol sea tema para violar a una mujer, en ningún momento he dicho".

Explicó también que es padre de tres hijas y que jamás se metería con alguna mujer en ese aspecto, pero pidió de favor que dejen de sacar de contexto sus acciones. "Tengo hijas maravillosas, tengo una mujer que está filmando este video, sí. Les pido de favor que no descontextualicen las cosas que nosotros hacemos", dijo.

Finalmente, Arath de la Torre ofreció una sincera disculpa si llegó a ofender a una mujer que fue violentada y pese a los comentarios, está tranquilo y consciente de cómo se resuelven las cosas en la vida. "De ninguna manera me metería con una mujer en ese aspecto, porque tengo tres hijas maravillosas y quiero un mundo mejor. Si en algún momento llegué yo a lastimar a alguna mujer que ha sido violentada o algún grupo ofrezco una sincera y absoluta disculpa, pero estoy tranquilo y estoy consciente de que las cosas con amor se resuelven", finalizó.

¿Qué dijo Arath de la Torre en el programa Hoy sobre el tema de Nath Campos?

"Si esto es cierto que se aclare sino también porque esto puede detonar que cualquier persona te puede denunciar por algo que pasó en una borrachera de hace 10 o 15 años", fue lo que comentó el comediante de 45 años después de que se tocara el tema y cada uno de los conductores intercambiara su opinión sobre lo sucedido.