Arath de la Torre, ¿por qué se niega a hacer "La Parodia?

El actor Arath de la Torre aseguró que son rumores todo lo que se ha venido manejando en torno al regreso de "El privilegio de mandar".

En entrevista con Grupo Fórmula, comenta que no sabe si volvería a hacer dicho proyecto.



"Hay rumores, pero no sabemos, no sé si lo podría volver a hacer porque ‘La parodia' y ‘El privilegio...' fueron una etapa muy importante, yo era una persona más joven."

De la Torre cita que no consideraría un paso acertado volver a formar parte de un proyecto así.

"Un buen amigo me dijo 'si ya hiciste algo ya no regreses a hacerlo'", indicó.

Arath comparte que está cumpliendo 25 años de carrera y lo celebra de una forma muy especial pues está vigente en teatro, cine y televisión.



"Celebro trabajando, porque estoy haciendo un villano en ‘Caer en tentación', y estoy haciendo comedia en ‘Bajo terapia', y estreno una película en noviembre. Entonces la carrera me esta regalando estar vigente en las tres áreas del actor."

Y sobre Alicia Machado...

Al preguntarle sobre los comentarios que su gran amiga Alicia Machado ha hecho en contra de Gloria Trevi, cita:

"De conflicto entre particulares ahora sí que no me meto. Alicia es alguien que admiro profundamente; admiro su valentía, su garra. Es una mujer controversial, pero en corto es una mujer muy sensible y muy buena onda."