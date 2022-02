Arath de la Torre responde al supuesto acoso a su ex Andrea Rodríguez, hoy prometida de Julio Alegría

El actor mexicano y conductor de televisión Arath de la Torre, quien forma parte del elenco de presentadores del programa "Hoy", supuestamente estuvo acosando a la coreógrafa Andrea Rodríguez, prometida del también histrión Julio Alegría, lo que habría provocado su salida de la obra de teatro "El tenorio cómico", de la que también forma parte la pareja antes mencionada.

Arath de la Torre y Andrea Rodríguez tuvieron hace ya varios años una relación amorosa. Hoy en día, el actor de 46 años de edad y originario de Cancún, Quintana Roo, está casado con Susy Lu, madre de sus tres hijos.

Según la revista de espectáculos previamente mencionada, el hermano del actor Ulises de la Torre, acosó a la prometida de Julio Alegría, con la intensión de reconquistarla pese a ser un hombre casado.

Esta mañana en "Hoy", Arath de la Torre negó haber acosado a su ex novia Andrea Rodríguez, dejando muy en claro: "yo he sido un hombre de trabajo, no de escándalos" y que descalificaba "categóricamente la información" que se manejaba sobre él en la revista.

Yo soy un caballero y mis abogados ya están al tanto de esta situación, quiero decirles que toda la información siempre la tendrán de mi voz en mi casa, en 'Hoy', dando la cara siempre.

El actor de telenovelas y programas de comedia como "La parodia", resaltó tener "una esposa maravillosa y unos hijos maravillosos", agregando que este tipo de situaciones se arreglan en los juzgados y no en los medios de comunicación.

Tras las acusaciones en su contra, Arath de la Torre demandará a TVNotas por la difamación en su más reciente edición. "Gracias por su apoyo siempre y mucha gente que está aquí saben quién soy, descalificar lo que esta revista hace con todos nosotros que es difamarnos, aquí estoy y estaré para dar la cara siempre".

Asimismo, el conductor de "Hoy" dejó entrever que Julio Alegría podría estar detrás de todo esto: "basta ver las anteriores publicaciones de esta persona, misma que está provocando esta situación, un historial terrible de cosas que ha ocasionado esta persona y bueno es un momento de poner un hasta aquí".