Arcángel estrena segunda parte de Los Favoritos y reúne a cantantes de lujo

Estados Unidos.- Han pasado ya cinco años desde el lanzamiento del álbum Los Favoritos del cantante Austin Santos, mejor conocido como Arcángel, pero este 2020 se renueva con toda la actitud, el talento y mucho esfuerzo para igualar el éxito que tuvo en aquel momento con la segunda parte del disco, en donde tiene invitados de lujo y ya se destaca entre los lanzamientos latinos de este año.

El artista, motivado por el éxito que logró en 2015 con la primera parte del disco, reúne a algunas de las voces más importantes dentro del género urbano para explotar al máximo su talento y el de sus invitados para crear una nueva entrega más innovadora y con gran producción detrás.

Estrellas como Maluma, Ozuna, Alex Rose, Brray Brytiago, Cuaty Cosculluela, Darrell, De La Ghetto, Farruko, El Alfa, Jhay Cortez, Sech, Rauw Alejandro, Myke Towers, Mackey, Yaga, Wisin & Yandel, sólo por mencionar algunos participan en el nuevo álbum de Arcángel, "Los Favoritos 2", ya disponible en todas las plataformas digitales para su reproducción.

Se trata de un material discográfico compuesto por 18 canciones inéditas que resaltan la apreciación de Arcángel sobe el movimiento cultural de los latinos y el gran impacto que han logrado a nivel mundial, además, se resalta su versatilidad para nuevos sonidos y adaptarse a las influencias de sus colaboradores.

Temas como 'Payaso', 'Amantes y amigos' con Sech, 'Sigas moviendo' con Ozuna, 'Un año tarde' con Maluma, 'Emilio & Gloria' con Wisin & Yandel, 'El favorito', 'Sigues con él' con Sech y Romeo Santos se destacan entre la producción discográfica de Arcángel.

Para la portada de este, su quinto álbum de estudio, el cantante nacido en Nueva York decidió crear todo un concepto artístico y un método ingenioso para poder apreciarla. Se implementaron elementos tridimensionales para esconder detrás una figura secreta y sus fanáticos pueden revelarla utilizando el filtro original de Arcángel disponible a través de su cuenta oficial de Instagram en la sección de filtros.

Su primer sencillo oficial, el primer adelanto que llegó del disco, lleva por nombre 'Amantes y amigos' junto a Sech. Actualmente el tema cuenta con más de 16 millones de vistas en YouTube a sólo días de su lanzamiento, logrando posicionarse en listas del género urbano en servicios de streaming como Apple Music, Spotify y Google Music.

Sin parar de trabajar y consentir a sus fieles seguidores, Arcángel, previo al estreno de su nuevo disco, entregó una serie original de podcasts llamada Sin corte con Arcángel, la cual consiste en tener conversaciones profundas y sin ningún filtro con algunas de las personalidades más importantes dentro de la industria musical, incluso algunos de los colaboradores de su nuevo material discográfico.

Los primeros dos episodios de este podcast fueron estrenados en las últimas semanas, con DJ Luian y Polaco como invitados respectivamente y cada lunes se podrá disfrutar de un episodio nuevo a través de la plataforma del cantante que lleva el nombre de su disco "www.losfavoritos2.com".

En una entrevista para el espacio radial Alofoke Radio Show, Arcángel se refirió a Los Favoritos 2 para decir datos curiosos sobre el mismo:

Hermano te puedo asegurar que… el volumen dos, eh… supera un quiniento' porciento el volumen uno, canción por canción. Este ¿qué lo hace especial? Pues mira… yo nunca en mi vida, toda la vida he sido fanático de Wisin Y Yandel y nunca, eh… yo sí, este… he colaborado con Wisin y he colaborado con Yandel, pero aparte. Este, en este disco, después de 15 años de carrera, se me dio la oportunidad de que por fin tengo dentro de mi repertorio una canción junto a Wisin Y Yandel. En este álbum esta… la segunda parte, la versión 2020 de uno de los clásicos más grande' de la era moderna del reggaetón, que es 'Aparentemente'. Esta producida por los mismos productores y los artistas que cantan en el tema son los mismo', ¿entiende'?", comentó Arcángel.