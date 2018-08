Aretha Franklin grave de salud, su familia aguarda su muerte

La cantante estadounidense Aretha Franklin se encuentra muy grave de salud y su familia aguarda su muerte, según el medio estadounidense Showbiz 411.

El portal antes mencionado informó en la noche del domingo que la cantante Aretha Franklin, de 76 años de edad, está rodeada de su familia y amigos cercanos en Detroit a la espera de la muerte.

Foto: AP

Sobre la legendaria cantante de soul ya hubo rumores hace meses de que padecía cáncer, aunque ella siempre fue muy discreta sobre su salud.

Nacida en 1942 en Menphis, Aretha Franklin lleva en la música desde los años 50 y cuenta con grandes éxitos como Respect y Spanish Harlem, aparte de haber ganado 18 premios Grammy; pero sin dudar alguna, su canción más icónica es "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman".

Su última actuación fue en noviembre de 2017 para un concierto en Nueva York de la Fundación Elton John para la lucha contra el sida.

El año pasado anunció su retiro de los escenarios tras la edición de su último disco “A Brand New Me”.

Foto: AP

“Me siento muy, muy enriquecida y satisfecha con respecto a dónde vino mi carrera y dónde está ahora”, declaró en ese entonces, anunciando una gira de conciertos que tuvo que ser cancelada este año.