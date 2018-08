Beyoncé honra a Aretha Franklin en concierto de Detroit

Beyoncé le dedicó a Aretha Franklin su concierto de ayer lunes con su esposo Jay-Z en Detroit, donde vive la Reina del Soul, ocasionando una gran ovación al público.

Lea también: ¿Cómo se encuentra el estado de salud de Aretha Franklin?

Foto: AP

El emotivo momento ocurrió durante el espectáculo en el Ford Field, reportó el Detroit Free Press. “Te amamos”, expresó Beyoncé, y le agradeció a la cantante Aretha Franklin de 76 años de edad, por su “hermosa música”.

Al abrir el espectáculo, DJ Khaled emocionó a la audiencia tocando uno de los más grandes éxitos de Aretha Franklin: “Respect”.

Una persona cercana a Aretha Franklin que habló a condición de anonimato por no estar autorizada a hacer declaraciones, dijo a The Associated Press el lunes que la cantante se encuentra gravemente enferma. No se proporcionaron más detalles.

Admiradores y amigos que incluyen a Mariah Carey y Missy Elliott han expresado sus buenos deseos para la emblemática intérprete de soul.