Familia de Aretha Franklin molesta con el pastor Jasper Williams

Los familiares de Aretha Franklin han esperado un tiempo prudencial antes de criticar con dureza al reverendo Jasper Williams Junior, por su desempeño durante el concurrido y televisado funeral con el que, el pasado viernes, los seres más queridos de "La Reina del soul" le dieron el último adiós en el imponente Greater Grace Temple de la ciudad de Detroit.

Vaughn Franklin, uno de los sobrinos de Aretha Franklin, emitió un comunicado en nombre de toda la familia donde hicieron saber su decepción ante la "ofensiva" semblanza de la intérprete y, de la misma forma, por los comentarios "de mal gusto" que Jasper Williams Junior hizo a lo largo de todo el sermón, el cual estuvo plagado también de "juicios de valor" con los que Aretha Franklin no se habría sentido en absoluto identificada.

Creemos que muchos extractos de su alocución fueron ofensivos y de mal gusto. El reverendo se pasó más de cincuenta minutos hablando y en ningún momento le rindió el tributo que (Aretha Franklin) se merecía.

Foto: AFP

"También pensamos que el reverendo utilizó la plataforma que le había sido encomendada para difundir posturas negativas con la que ninguno de nosotros estaba de acuerdo", dice el comunicado emitido por Vaughn Franklin a nombre de toda la familia.

Una de las partes más polémicas de la intervención de Jasper Williams Junior, como se encargaría de resaltar el propio Stevie Wonder cuando subió al escenario para interpretar una canción de Aretha Franklin, hacía referencia directa al movimiento "Black Lives Matter", del que Jasper Williams Junior aseguró que carecía de valor a menos que la propia comunidad afroamericana se involucrara más en la prevención de delitos de sangre dentro del colectivo.

"Las vidas de los afroamericanos no importarán nada hasta que la propia gente afroamericana empiece a respetar sus vidas y dejemos de matarnos entre nosotros", comentó el reverendo desde su tribuna solo unos minutos antes de que Stevie Wonder tomara el micrófono e introdujera su actuación con estas palabras:

Tenemos que hacer que el amor prevalezca de nuevo, porque las vidas de la gente afrodescendiente sí que importan, importan todas las vidas.

Foto: AP

Por si eso no fuera suficiente, el pastor también aprovechó una ocasión tan solemne y, en principio, centrada en la necesidad de honrar la memoria de la legendaria Aretha Franklin y celebrar su extenso legado, para expresar su opinión sobre el deterioro que estaría sufriendo la institución del matrimonio, proclamando abiertamente que "ya casi no hay padres en las casas" y que una mujer soltera "no puede criar a un niño para que se convierta en hombre".

Mi tía (Aretha Franklin) no pidió en ningún momento que el reverendo Jasper Williams oficiara la ceremonia, ya que antes de morir jamás dejó instrucciones sobre cómo debería ser su funeral. La muerte era un tema del que mi tía nunca quiso hablar con nadie. Fue nuestra familia la que pidió al reverendo que dirigiera el acto porque ya había intervenido en funerales anteriores de nuestra familia.