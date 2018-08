Stevie Wonder revela las palabras que le dijo a Aretha Franklin

El cantautor Stevie Wonder no pudo evitar las lágrimas al recordar la visita que hizo a Aretha Franklin unos días antes de su lamentable fallecimiento. En una entrevista con el programa televisivo CBS This Morning recordó las últimas palabras que le dedicó a "La Reina del Soul" antes de morir.

Fotos: AP y AFP

El legendario Stevie Wonder fue uno de los últimos colegas en visitar a Aretha Franklin en su casa de Detroit, donde la cantante pasó sus últimos días de vida tras una larga lucha contra el cáncer.

Emocionado, Stevie Wonder explicó que el pasado lunes decidió viajar a Detroit para poder despedirse de su amiga.

Volé desde Los Ángeles a Detroit, fui a verla y hablé con ella. No me pudo responder, pero su familia me dijo que le hablara porque podía oírme. Así que le dije todas las cosas que siempre dije de ella y le pedí que le dijera hola a mi hermana.

Al mencionar a su hermana, que también murió este año, Stevie Wonder lloró nuevamente, antes de terminar su comentario sobre la muerte de Franklin rindiéndole tributo a ella y a su padre, el reverendo Clarence LeVaughn Franklin, quien dejó huella en la vida de Wonder a través de la palabra y de la canción.

Sobre el legado de la artista, agregó:

Ella hizo música increíble y fue una cantante increíble. Tocó todos los géneros. Cada cantante fue influenciado de alguna manera por la forma en que ella cantó y las nuevas generaciones siempre estarán influenciadas por ella debido a su voz, a su emoción y a su sinceridad, que son inolvidables.

Aretha Franklin falleció ayer jueves, a sus 76 años de edad, después de una larga batalla contra un cáncer de páncreas. Numerosas personalidades manifestaron a través de las redes sentidos mensajes de despedida para quien fue una de las grandes voces femeninas de todos los tiempos.

"Era una gran persona; fue una gran inspiración y era increíble lo que hacía con su voz", dijo Stevie Wonder en la entrevista con el programa televisivo, donde se despidió intentando entonar una canción dedicada a su amiga entrecortado por la emoción. "Te amo, Aretha", expresó el cantante.