Ari Borovoy cuenta su verdad sobre los conflictos en OV7

Ari Borovoy tuvo un encuentro con los medios de comunicación, donde señaló que el conflicto ocurrido en OV7 no se debió por cuestiones de dinero como algunas personas han asegurado. "Bobo, la compañía de la que soy parte, no le debe dinero a nadie, lo aclaro porque ya le preguntaron a todos los artistas que representamos y también a los que ya no representamos".

El cantante y productor del 90´s Pop Tour, con la frente muy en alto subió al escenario con los OV7 en un anterior concierto en la Arena Ciudad de México, donde recibió muchos abucheos por parte del público. Ante esto, Ari Borovoy comentó: "el que nada debe nada teme, por supuesto no se siente bonito, fue una experiencia completamente distinta que aparte y por suerte al día siguiente cambió completamente".

Ya no hubo abucheo, hubo cariño, amor y gritos de buena onda, pues el amor ganó.

Anteriormente Ari Borovoy llevó a cabo un Instagram Live donde se sinceró con sus fans, hablando los problemas surgidos en OV7.

"No es la primera vez que se habla horrible y feo de mí y de mi compañía, ni la segunda ni la tercera y no va a ser la última porque hacer las cosas bien y en un negocio donde se habla tanto, es muy fácil, es muy sencillo que a la gente no le guste lo que estás haciendo".