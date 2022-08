Ari Borovoy, de OV7, se defiende de acusaciones en su contra como empresario

México. El cantante y productor musical Ari Borovoy se defiende de todas las acusaciones en su contra como empresario, pues en los últimos meses han dicho cosas de él inciertas y desea que todo esté claro respecto a él.

Ari Borovoy es productor de las giras de los 90’s y 2000’s Pop Tour y surgieron especulaciones respecto a que recibió diversas demandas por presunto despido injustificado de parte de empleados y proveedores de su empresa y cuenta su verdad.

“A mí me conocen desde que yo tengo 9 años en este país. Yo empecé desde hace muchos años. Creo que los hechos hablan más que mil palabras, las palabras se las lleva el viento de mucha gente. Entiendo a lo que me dedico. De esas disque 13 demandas no hay ni una, no hubo ni una sola”.

En declaraciones a periodistas en CDMX, Ari comparte que le molesta que siempre estén inventando cosas de él inciertas, pese a que sabe desde hace muchos años que por dedicarse a este negocio siempre le estarían iventando cosas.

"Que hablen les agradezco mucho porque no hay nada. .Siempre he dado y siempre voy a dar la cara, y si en algún momento nos equivocamos, pues veremos cómo lo resolvemos, pero somos gente de bien y gente generadora de trabajo”.

Ana Bárbara se suma a la lista de señalamientos en contra de Ari, pues confesó que no fue su mejor etapa cuando trabajaba junto a él.

“Bueno pues tuvimos una gira con ella y Edith Márquez que por diferentes situaciones no duró lo que todos hubiéramos querido, pero es parte de esto, y así sucede, todo mi cariño por supuesto y mi respeto, mi admiración para ella."

Además da a conocer que Ana Bárbara le escribió un mensaje por Instagram y le hizo saber que le dolía mucho que estuvieran diciendo tantas cosas de su persona que no eran verdad: "hay que aguantar, porque el que pisa callos se tiene que aguantar’. Y es cierto eso”, le expresó "La reina grupera".