Ari Borovoy de Ov7 se lanzará como diputado y las redes le dan la espalda

Ari Borovoy de 42 años de edad, sorprendió a las redes sociales al anunciar que se lanzara como diputado este año, por lo que pidió el apoyo no solo a sus fans, también a los ciudadanos, pues desea ganar las elecciones, por lo que de inmediato dio una pequeña introducción del porqué es una buena elección.

"El día de hoy he tomado la decisión de participar en un nuevo reto para mí y me gustaría invitarte a que me acompañes como lo has hecho en los más de 30 años de carrera que me conoces, contendré para diputado este año, en mi vida y en mi trayectoria he representado a muchos talentos, pero hoy quiero representarte a ti como ciudadano, espero contar contigo", dijo Ari Borovoy integrante de Ov7.

Aunque a muchos les gustó las declaraciones del cantante de música pop, a otros no les gustó del todo la idea, por lo que lanzaron hate a la recien, campaña que lanzó el artista, quien desde algunos años ha tenido mucho éxito gracias al 90's pop tour, aunque también algunas polémicas.

"Me caes perfecto y me encanta todo lo que haces en el medio del entretenimiento, eres un buenazo! pero bien dicen por ahí que zapatero a tus zapatos... no sé si iría contigo para diputado... síguele mejor en lo que sabes hacer muy bien!!", "¡Ay no! no es que el nivel de preparación de nuestros diputados sea muy alto pero…. Nuestro congreso cada vez es más pan y circo", escriben las redes.

Por si fuera poco, muchos recordaron los problemas que Ari Borovoy tuvo con Ov7 en el pasado, pues el también actor al parecer no llegó a un acuerdo con sus compañeros en la gira del 90's pop tour, incluso los sacó sin previo aviso en las últimas fechas, por lo que se fueron contra él por medio de un comunicado.

Cabe mencionar que en unos meses arrancará la gira de los 30 años de la agrupación musical en una gira por todo México, dejando atrás las diferencias con sus compañeros, aunque dicha polémica creo una mala fama ante su público.

