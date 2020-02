Ari Borovoy y su fuerte revelación tras la pelea vivida con OV7

OV7 celebrará sus 30 años de trayectoria con una gira donde estará la alineación completa: Lidia Ávila, Óscar Schwebel, Mariana Ochoa, Erika Zaba, Kalimba, M’Balia y Ari Borovoy, con quien en noviembre pasado los demás integrantes de la agruapción tuvieron un fuerte conflicto que se volvió mediático. Y como ellos mismos dijeron "hasta en las mejores familias".

Tras llegar aun buen acuerdo que beneficie a cada uno de ellos, OV7 llevará a cabo un gira por nuestro país para festejar sus tres décadas en el mundo musical. En una rueda de prensa que ofrecieron el día de ayer en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, Ari Borovoy confesó haber tenido problemas de salud ante el pleito con sus amigos.

"Yo decidí ser parte de esta gira para disfrutarla, el ser juez y parte se me complicó en los últimos años, incluso en cuanto a mi salud, he tenido varios temas de ansiedad y un festejo, me lo dijo mi doctora, hay que festejarlo", manifestó Ari Borovoy.

Entonces fuera de esto cuando ellos traen la opción de hacerlo fuera de BOBO, me pareció que lo iba a poder disfrutar igual que ellos.

"Tener las mismas responsabilidades, ni más ni menos y por el otro lado yo seguir con mis cosas y con mi familia, no sé cuanta gente en este salón haya ido con un psicólogo, pero esto empezó desde hace un par de años, Óscar es testigo de que varias veces tenía en el camerino a los paramédicos revisándome".