Ariadne Díaz causó furor con su nuevo look y en redes fue bautizada "La Scarlett Johansson mexicana"

Luego de causar gran furor en sus redes sociales al compartir una fotografía al estilo de Yanet García (la ex "Chica del clima" del programa "Hoy"), la hermosa actriz mexicana Ariadne Díaz provocó lo mismo, pero en esta ocasión al mostrar a sus miles de seguidores su nuevo look. Varios usuarios de Instagram al verla, la nombraron "la Scarlett Johansson mexicana".

La actriz protagonista de la telenovela de Televisa "La doble vida de Estela Carrillo", se tiñó su cabello de rojo y en verdad luce aún más hermosa. "Lady in red", expresó en un primer post en su feed de Instagram.

En un segundo post Ariadne Díaz, futura esposa del actor brasileño Marcus Ornellas, publicó más fotografías donde mostró a sus fans su nuevo look desde diferentes ángulos. "Casi se nos acaba la vacación, aunque al mismo tiempo parece que nunca se acabaran. ¿Qué piensan?".

Muchos de sus seguidores se percataron que la actriz de telenovelas tenía un look similar al que la actriz estadounidense Scarlett Johansson, ha usado para interpretar su personaje de "Natasha Romanoff", mejor conocida como "Black Widow", una de las superheroinas más aclamadas del Universo cinematográfico de Marvel.

"Me encanta cómo se te ve ese color, te cambia un montón", le escribió su amiga la actriz Angelique Boyer.

Estos son otros de los comentarios halagadores que ha recibido Ariadne Díaz: "te ves divina con ese color ❤️", "ese color de cabello resalta mucho tus ojos, muy guapa", "la Scarlett Johansson mexicana", "siempre vas a ser mi crush de las novelas, que mujer tan hermosa" y muchos más.

Cabe mencionar que con su nuevo look, la actriz Ariadne Díaz no solo fue comparada con Scarlett Johansson, sino también con el personaje de "La Sirenita" de Disney y con "Mera" de DC Comics. "No inventes, tu siempre has sido muy bonita pero con el pelo rojo, te volaste la barda, mega hermosa", manifestó otro de sus fans.

