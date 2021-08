¿Ariadne Díaz grosera? ¿Prepotente? La actriz de telenovelas se defiende de los ataques en Instagram

La actriz de telenovelas Ariadne Díaz recibió críticas por un comentario que hizo en Instagram, el cual fue malinterpretado por varios usuarios de esta red social. Ante todo el revuelo la protagonista de la telenovela "La doble vida de Estela Carrillo", se defendió de la mejor manera y recibió el apoyo de muchos de sus seguidores.

¿Qué fue lo que pasó? Ariadne Díaz publicó un reel en su perfil de Instagram, en el cual aparece bailando junto a su adorable hijo Diego la canción "Pepas", del cantante puertorriqueño Farruko. La pareja sentimental del actor Marcus Ornellas se mostró de lo más relajada desde su hogar, pasando un divertido momento junto a su hijo. Todo iba muy bien, hasta que una usuaria de esta red social le hizo saber que no le gustaba su tono en el cabello.

"El negro te quedaría mejor o un rubio, por el color de tus ojos", manifestó la usuaria Evelyn Rivera, a lo que Ariadne Díaz le respondió: "ah ok, pero no ando haciendo encuesta jaja".

El comentario de la actriz de 35 años de edad y originaria de Puerto Vallarta, Jalisco, no fue tomado nada bien por muchas personas, tachándola de "grosera" y "prepotente". Hubo quienes la defendieron y otros más la atacaron. Ante el revuelo que se originó, Ariadne Díaz publicó una serie de videos en las stories de su cuenta en Instagram, para defenderse de los señalamientos en su contra.

"Siento que siempre hay esta cosa, no solamente en las figuras públicas en realidad ya de cualquiera que tenga Instagram, que uno sube una foto y pareciera que uno está preguntando qué opinas de lo que ves aquí y la realidad es que no es así. Yo les agradezco mucho cuando me ponen que qué hermosa, que qué linda, (pero) la opinión de los demás no modifica lo que yo pienso de mí ni para bien ni para mal".

Algunas personas defendieron a Ariadne Díaz y otras más la criticaron.

La actriz mexicana dejó muy en claro que todos sus seguidores tiene derecho de opinar lo que quieran, así como ella tiene el derecho de contestar.

"Quien no quiera que no le comenten en la foto bloquea comentarios, quien no quiere que le respondan a un comentario no comenta y así de fácil, si te ofende o lo que sea lo que la actriz pueda decir la dejas de seguir, igual yo si alguien me ofende a mí pues bloqueo, es así de simple, pero de verdad nunca deja de sorprenderme los zafarranchos que se arman con un simple comentario de una persona y con una simple respuesta de mi parte".

Para finalizar, Ariadne Díaz le mandó un beso a la persona que comenzó todo esto: "ya se te hará verme con el pelo más oscuro porque me tengo que retocar cada 15 días y me da mucha flojera, entonces próximamente regresaré a mi color castaño. Besos a todos, sean felices y pónganse a hacer cosas productivas, pierde luego uno mucho tiempo en las redes sociales, veámoslas un ratito y ya después hagamos cosas padres".

