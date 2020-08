Ariadne Díaz le quita el trabajo a Livia Brito; público no la quiere en tv

Ariadne Díaz regresó al mundo de las telenovelas aunque fue por medio de un lió, ya que Juan Osorio reconocido productor de telenovelas le dijo adiós a Livia Brito quien seria la protagonista del nuevo proyecto titulado ¿Qué Le Pasó A Mi Familia?, pero después de su escándalo en la playa, donde golpeó a un paparazzi, la actriz quedó afuera.

Juan Osorio reveló para el programa Hoy, que Ariadne Díaz será la actriz que tome rienda en su nuevo proyecto, algo que sorprendió al público, pues la famosa se había retirado del mundo de las telenovelas desde hace un tiempo, su último trabajo fue en la telenovela Tenías Que Ser Tú, en 2018, pero ahora Juan Osorio le dio la oportunidad de que entrara a la nueva producción donde también veremos a Diana Bracho una leyenda de actriz.

Hasta el momento Ariadne Díaz no ha expresado su sentir sobre su regreso al mundo del espectáculo, pero lo que sí es un hecho es que sus fans están más que contentos por ver como la mujer de nueva cuenta se prepara para darle vida a un protagponico, algo que sus seguidores esperaban desde hace mucho tiempo.

Regresando con Livia Brito, ella estaba contemplada desde un principio en el melodrama de Juan Osorio, pero las cosas se vinieron abajo, esto después del escándalo que protagonizó la cubana en Cancún, donde la actriz y su novio golpearon al paparazzi Ernesto Zepeda a quien también le quitaron su cámara.

Para los que no saben Livia Brito había negado dichas acusaciones del paparazzi Ernesto Zepeda, por lo que varios internautas se le fueron con todo a Livia Brito, quien según una testigo que presenció el zafarrancho aseguró que la actriz estaba harta de México otra de las situaciones que la pusieron en el ojo del huracán desmoronando poco a poco su reputación, aunque ella ya salió a defenderse en sus redes sociales.

Mientras tanto Juan Osorio dijo para El Universal la razón por la cual sacó a Livia Brito del proyecto y como era de esperarse se trató por el zafarrancho que cometió en la playa, además del porqué le faltó al respeto al país, situación que no le pareció nada a Juan Osorio.

Mira no hay que profundizar mucho, me reuní con ella, creo que el público tiene mucho que ver con esta decisión, acostumbro a respetar al público, a ustedes (la prensa), yo estoy en contra de la violencia y en contra de las expresiones no grata, yo quiero mucho a mi país, estoy muy orgulloso de ser mexicano y no me gusta que le falten el respeto a mi país, mencionó para El Universal.