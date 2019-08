Ariadne Díaz opina del supuesto romance de su pareja y Camila Sodi

Ariadne Díaz decidió enfrentar a la prensa cuando le preguntaron sobre las especulaciones que vinculan sentimentalmente a su pareja, Marcus Ornellas y Camila Sodi, pues como todos saben ambos harán la teleserie de Rubí.

Es por eso que la actriz fue clara al momento de declarar, ya que es una mujer que no le gustan los rodeos y mucho menos que la traigan en escándalos más cuando se trata de su familia.

"Claro es parte de que somos artistas y si no dicen eso dicen otra cosa que si me retiro ya me e retirado veinte veces y me han bajado a Marcus 30 veces y yo le puesto el cuerno ochenta o sea es parte de, pero es simpático, es padre llega una a la casa con cosas que platicar...", dijo Ariadne.

Por si fuera poco la famosa dijo que no tiene ninguna intención en juzgar a Camila, pues la conoce poco, dejando en claro que los rumores la tienen sin cuidado, volviendo a recalcar que son parte de la profesión a la que se dedica.

"No imaginate como me voy a poner yo a juzgar una persona, yo también anduve con muchas personas antes de encontrar al indicada y me da mucho gusto, yo creo que como mujeres tenemos que vivir lo que nos toca y si no es con uno, pues es con otro y si la regamos, pues porque nos vamos a quedar ahí...", dijo Ariadne.

la actriz Ariadne Díaz @AriDiazz reaccionó de esta manera al ser cuestionada sobre los rumores que señalan que podría haber más que una amistad entre su pareja @marcusornellas y Camila Sodi. ���� pic.twitter.com/qECKMpFLUG — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) August 16, 2019

Cabe mencionar que mucho se ha dicho sobre el papel de Camila Sodi como la nueva Rubí, pues internautas aseguran que el papel le queda muy grande a la sobrina de Thalía, pero la misma Bárbara Mori defendió a la joven y la felicitó por obtener el papel.

"Camila hable con ella le di mi patadita del éxito porque realmente es un personaje maravilloso que a mí pues fue un parte aguas en mi carrera muy importante y creo que cualquier actriz que tenga la oportunidad de interpretar a Rubi le va a pasar lo mismo...", dijo la famosa.

