Ariadne Díaz responde a rumores de implantes en sus glúteos; Marcus Ornellas también la defiende

Ariadne Díaz publicó en su cuenta de Instagram una fotografía muy al estilo de Yanet García (la ex "Chica del clima" del programa "Hoy). La hermosa actriz mexicana posó ante la cámara de lo más coqueta mostrando sus atributos traseros. Aunque recibió muchos comentarios halagadores de parte de sus seguidores, hubo personas que aseguraron que la protagonista de la telenovela "La doble vida de Estela Carrillo", se había puesto implantes en sus glúteos.

Ante dichos comentarios la prometida del actor y modelo brasileño Marcus Ornellas, padre de su hijo Diego, compartió una serie de videos en las stories de su cuenta en Instagram no solo para desmentir haberse puesto implantes en su trasero, sino también para mostrar que se tomaba con el mejor de los rumores este y otros rumores.

Qué payasos son, nadie me inventó que tenía implante de lonja cuando subí de peso, pero ahorita que ya bajé y se me ven las pompas, ahí sí.

En los videos que publicó, Ariadne Díaz está acostada junto a su amado Marcus Ornellas a quien le pregunta a manera de broma, ante los rumores que surgieron con respecto a su voluptuoso trasero: "oye mi amor, ¿te gustó mi foto que subí hoy?", a lo que el actor le respondió que le encantó: "no te conocía ese ángulo".

Ariadne Díaz dijo haber estado dudosa en publicar la foto antes mencionada, "me tomo muchas fotos así pero para mí, entonces le digo a Marcus: '¿la subiré?' y me dice: 'súbela, te ves muy guapa'". Asimismo le preguntó al papá de su hijo: "oye mi amor, ¿qué opinas de los implantes que me puse en las pompas? ¿Me quedaron bien?".

Marcus Ornellas siguiendo al comentario irónico de Ariadne Díaz, señaló que él no conocía esos implantes que algunos dicen que tiene: "es original de agencia".

Ya fuera de bromas Ariadne Díaz comentó siempre le han dicho que si se operó la nariz, "pero sí las pompas quizá un par de veces alguien me preguntó, pero ya gente asegurando así de 'claro le hicieron un buen trabajo porque le pusieron un buen implante', yo así de 'no manchen a qué hora me puse el implante'. Pues gracias, creo que al final supongo es un halago".

