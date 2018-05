Ariana Grande tendrá un regreso triunfal a los escenarios

Excelentes noticias para todos los arianators: ¡Ariana Grande abrirá los Billboard Music Awards 2018!

Dick Clark Productions y NBC anunciaron este miércoles que Ariana Grande dará "una presentación impactante para su próximo LP", en vivo desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. La joven cantante fue la primera en compartir esta noticia ayer martes por la noche en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Ariana Grande, cuyo nuevo sencillo "No tears left to cry" ya alcanzó el puesto Nº1 en más de 85 mercados en iTunes, también se unirá a los actos de BTS, Camila Cabello, Dua Lipa y Shawn Mendes. Kelly Clarkson será la host del show.

El resto de los presentadores y artistas se anunciarán a medida que se acerque la fecha del evento.

Durante su entrevista con Jimmy Fallon, Ariana Grande anunció el título de su próximo disco: "Sweetener". Pautado para ser lanzado el 20 de julio, la intérprete trabajó en este álbum con productores como ILYA, Savan Kotecha, Max Martin y Pharrell Williams, entre otros. Ariana comentó:

Es algo así como darle luz a una situación o a la vida de alguien, o alguien que trae luz a tu vida, endulzando la situación.

Otras de las canciones incluidas en el disco son "God is a woman", "The light is coming", "Raindrops" y "R.E.M".Ariana Grande planea hacer "algo especial" los días 20 de cada mes antes de la fecha de lanzamiento de su disco, empezando con su presentación en los Billboard Music Awards.