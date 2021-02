Ariana Grande: La gran ausente del medio tiempo del Super Bowl LV

Estados Unidos.- Pese a que los rumores eran muy fuertes, incluso, medios de comunicación confirmaban su aparición, Ariana Grande no se apareció en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LV, encargado este año de The Weeknd, quien terminó hace algunos minutos su presentación.

Según fuentes confiables, revelaban que Ariana estaría presente en el escenario al lado del cantante de 30 años para interpretar el tema 'Love me harder', una colaboración que impulsó la carrera del cantante cuando ella tenía mayor reconocimiento.

Además de Ariana Grande, se hablaba también de invitados especiales como Daft Punk y Rosalía, lo que tenía muy al tanto a sus fanáticos, sin embargo, ninguno de estos logró figurar en el escenario al lado de The Weeknd, quien hizo todo el espectáculo solo y logró un gran reconocimiento entre el público.

Cada momento, cambio de cámara o inicio de otras canciones tenían al pendiente a los millones de espectadores del Super Bowl LV, pues esperaban la aparición de cualquiera de las estrellas ya mencionadas o de otros invitados, lo que jamás sucedió.

Según filtraciones que inundaron la Internet, The Weeknd iba a estar acompañado de Daft Punk y Ariana Grande, con temas como 'I feel it coming' y 'Love me harder'/'Off the table', pero esto no sucedió. Se había dicho también que sería un espectáculo distinto a lo que acostumbra Abel Makkonen Tesfaye, nombre real del cantante.

Como se sabe, este espectáculo también es popular por hacer importantes y sorpresivas apariciones durante los trece minutos de show, tal y como lo han hecho Beyoncé con Destiny's Child, Coldplay con Beyoncé y Bruno Mars o el reciente caso de Shakira y Jennifer López que invitaron a Bad Bunny y J Balvin.

Sin embargo, The Weeknd quiso hacer las cosas un poco distintas y no invitó a nadie para tener más tiempo de deleitar con su gran repertorio de canciones. Otra de las estrellas elegidas para este espectáculo que no han tenido invitados son Lady Gaga, quien se presentó en 2017.

A pesar de que no fue como se esperaba, el cantante logró captar la atención del público con su presentación, ya que todos elogiaron la gran producción que tuvo, los arreglos musicales y todo lo visual que manejó en vivo, motivo por el cual se volvió tendencia en Twitter.

Sí que hubo bastantes comentarios positivos por su presentación, aunque no todo es color de rosa, puesto que muchos están molestos por su bajo desempeño en este importante espectáculo, ya que aseguran que hizo falta mucho, motivo por el cual exigen que para el próximo año sea una mujer quien de el espectáculo, recordando las increíbles presentaciones que han tenido en la historia del medio tiempo del Super Bowl.