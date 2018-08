Ariana Grande llora al recordar el atentado en Manchester (VIDEO)

Ariana Grande visitó el programa Beats 1 Radio de Ebro para promocionar su nuevo álbum, "Sweetener", pero no pudo contener las lágrimas al hablar de la importancia de la canción "Get Well Soon" y lo que representa para ella, en relación al atentado de Manchester que cambió su vida.

Perdón, lo siento mucho, me estoy derrumbando por eso me pareció importante, sólo quiero abrazar a las personas con mi música.

"Siento que la letra de la canción puede ser un poco cursi cuando hablo de querer abrazarte y eso pero realmente quiero hacerlo porque no sé, la gente debería ser más amable", comentó Ariana Grande y reveló que sigue traumatizada por la tragedia.

La cantante confesó que al igual que muchos, sigue trabajando para superar el miedo y el sufrimiento tras el ataque.

Es como que, hay gente que quedó permanentemente afectada por esto y eso cambia tú perspectiva. Cambia todo, cambia tu vida significativamente.

La joven intérprete Ariana Grande intenta mantenerse fuerte y ser un ejemplo para sus fanáticos.

"Quieres seguir y quieres no tener miedo porque por supuesto que eso es lo que quieren y si les das eso entonces ellos ganaron y nosotros hicimos todo para que no sea así y todavía seguimos haciendo lo posible para no entregarnos pero la verdad es que es demasiado miedoso, da miedo ir a cualquier lado y ves todos los lugares de una manera distinta", manifestó Ariana Grande quien dice que ahora trata de vivir el presente y entregarse a los impulsos de felicidad.

La artista explicó que ha tenido que modificar la seguridad en su vida personal y también en sus espectáculos.

Murieron 22 personas en la explosión ocurrida en el Manchester Arena el 22 de mayo del 2017. Menos de un mes después de la tragedia, Ariana realizó en el mismo escenario el concierto benéfico "One Love Concert" para las víctimas acompañada de otras estrellas como Justin Bieber, Miley Cyrus y Liam Gallagher.