Ariana Grande y Nicki Minaj, una imparable dupla musical

Después de trabajar juntas en "Side to Side" (de Ariana Grande) y "Bed" (de Nicki Minaj), las cantantes se reafirman como dupla para luchar contra la oscuridad en "The Light is Coming", cuyo video ya fue estrenado y claro, ha sido la sensación entre los fans de ambas cantantes.

Ha sido un gran día para los fans de Ariana Grande. No solo está disponible la preventa de su cuarto álbum "Sweetener", sino que también su segundo sencillo del álbum, “The Light Is Coming”, a dueto con la rapera Nicki Minaj. El lanzamiento del single también vino con video incluido.

Las imágenes muestran a la cantante Ariana Grande en un bosque brumoso, frotando una pelota de luz; luego se divierte jugando con efectos visuales, mientras se encuentra con múltiples versiones de ella misma. Nicki Minaj también hace una aparición, cubierta de niebla que agrega cierto dramatismo.

Basta de palabras, te comparto el nuevo video musical de Nicki Minaj: