Ariana Grande actuaría en el Super Bowl LV al lado de The Weeknd

Estados Unidos.- La edición número 55 del Super Bowl estará llena de emoción este año, además del partido entre Tampa Bay Bucaneers y Kansas City Chiefs, el medio tiempo se vivirá al máximo a cargo de The Weeknd, quien estaría acompañado de las mejores estrellas, lo que tiene muy emocionados a todos sus seguidores, pues se coloca como uno de los espectáculos más esperados del año.

Según filtraciones que están inundando la Internet, The Weeknd estará acompañado de Daft Punk y Ariana Grande, con temas como 'I feel it coming' y 'Love me harder'/'Off the table'. Se ha dicho también que será un espectáculo distinto, ya que será como un mini concierto con los mejores temas del cantante nacido como Abel Makkonen Tesfaye.

Fue por una filtración del pasado 27 de enero que se dio a conocer que estos dos serían los invitados de lujo para el espectáculo de medio tiempo que encabezará The Weeknd, pues la supuesta lista de canciones incluye sus nombres.

El cantante canadiense de 30 años no sólo hará un show impecable y lleno de éxitos, sino que ofrecerá una gran cantidad de canciones en vivo durante el evento deportivo más televisado y visto del año en Estados Unidos y el resto del mundo.

Un total de 17 canciones son las que se especula que el cantante cante en tiempo récord, pues cabe mencionar que son poco más de diez minutos el tiempo que se le dan a los famosos para hacer su show en vivo, incluyendo ensamblaje de escenario y cualquier necesidad para deleitar al público presente y televidentes de todo el mundo.

Supuesta lista de canciones que cantará The Weeknd en el Super Bowl LV

Éxitos como 'Blinding lights', 'Can't feel my face', 'I feel it coming' y 'Starboy' con Daft Punk, 'The hills', 'Earned it' y 'Love me harder' con Ariana Grande. Se ha especulado también que Kendrick Lamar haría una aparición sorpresa para interpretar el tema 'Pray for me', pero de momento los medios de comunicación de Estados Unidos y especializados en el tema no lo afirman.

Con Daft Punk, The Weeknd lanzó 'I feel it coming', un éxito rotundo para el cantante y los DJs, mientras que con Ariana Grande lanzó 'Love me harder', tema que sirvió para que el canadiense lograra más reconocimiento en el ámbito musical, pues la cantante estaba en uno de los mejores momentos de su carrera hasta aquel año.

Pero eso no lo ha sido todo, las estrellas volvieron a unir su talento para el tema 'Off the table', una balada R&B que se ha colocado como una de las canciones favoritas de los fanáticos de ambos, esta perteneciente al disco "Positions", de Ariana Grande, lanzado el pasado mes de octubre de 2020.

The Weeknd, Ariana Grande y Daft Punk no serán los únicos artistas que deleiten con su presencia en el Super Bowl LV, también Miley Cyrus ofrecerá un mini concierto para aproximadamente 7 mil trabajadores del sector salud, esto previo al partido, en donde todos los asistentes deberán estar vacunados y se tomarán las respectivas medidas de protección y sanitización.

H.E.R. y Eric Church también estarán presentes, ambos interpretarán 'America the beautiful' en el partido, mientras que Jazmine Sullivan será la honrada en entonar el himno nacional de los Estados Unidos.

La cita para ver el partido y las presentaciones musicales será el próximo 07 de febrero en el estadio Raymond James, en Tampa, Florida, Estados Unidos, donde se enfrentarán los Tampa Bay Bucaneers contra los Kansas City Chiefs.