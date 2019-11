Ariana Grande arrasa con cinco nominaciones en los Grammy 2019

Esta mañana se publicó la lista de artistas nominados a los premios Grammy en su entrega número 62 y quien impactó con múltiples nominaciones fue Ariana Grande, la cantante estadounidense destacó siendo una de las artistas femeninas más nominadas por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.

La intérprete de God is a woman, se posicionó como uno de los artistas con más nominaciones para los Premios Grammy 2020, con cinco categorías, de las cuales destacan: Álbum del año, Récord del año, Mejor álbum de pop vocal y Mejor interpretación vocal pop.

Ariana, quien anteriormente había sido nominada por la Academia se mostró de lo más emocionada en sus redes sociales, agradeciendo a los organizadores del evento, a su equipo de trabajo, familia, amigos y por supuesto, a sus fanáticos, quienes siempre la apoyan incondicionalmente.

Este año la cantante lidera las listas de nominación, abarcando las siguientes nominaciones por estos temas: 7 Rings como Récord del año y Mejor interpretación vocal pop, Thank U, Next como Álbum del año y Mejor álbum de pop vocal y Boyfriend, su más reciente lanzamiento junto a Social House como Mejor interpretación Pop de dúo/grupo.

Será sólo cuestión de tiempo para descubrir si la cantante será la ganadora absoluta de alguna de estas nominaciones o de todas, ya que el esfuerzo que Ariana ha mostrado en los últimos años necesita ser reconocido según su equipo de trabajo, familiares, amigos y sus fieles Arianators.

En anteriores ediciones de los Premios Grammy Ariana ha sido nominada con las siguientes categorías: en 2015 fue el primer año en que la cantante fue nominada por la Academia para Mejor álbum de pop vocal con My Everything, su segundo álbum de estudio lanzado en 2014, en el mismo año también fue nominada con Bang Bang, colaboración con Jessie J y Nicki Minaj para Mejor interpretación pop de dúo/grupo, desafortunadamente no triunfó en ninguna de las dos categorías.

Dos años más tarde, en 2017, Ariana obtuvo dos nominaciones por su era de Dangerous Woman, siendo el álbum nominado para Mejor álbum de pop vocal y Dangerous Woman(la canción) como Mejor interpretación vocal, pero al igual que en 2014, la cantante abandonó el evento sin ninguno de los premios.

Pero la constancia de Ari para seguir siendo reconocida por su trabajo y desempeño no terminó ahí, la cantante lanzó Sweetener en 2018 y le valió dos nominaciones, de las cuales ganó una. El álbum fue nominado por God is a woman para Mejor interpretación vocal pop solista y Sweetener(el álbum) como Mejor álbum de pop vocal, este último le otorgó el privilegio de su primer Grammy.

Hasta ahora, la era de Thank U, Next es la que más le ha dejado nominaciones a la cantante y también una de sus eras musicales más exitosas de su carrera, ya que obtuvo varios récords con ella y diversos premios importantes.