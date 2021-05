Ariana Grande arrasó con The Weeknd en los iHeart Radio Awards

Estados Unidos.- Hace muy pocos días se hablaba sobre la boda secreta que tuvo Ariana Grande para jurarse amor eterno con Dalton Gómez, un agente de bienes raíces de Los Ángeles que conoció a principios durante el año pasado y con quien pasó los días de confinamiento logrando reforzar su amor.

Y en esta ocasión la cantante estadounidense vuelve a ser tema de conversación tras su magnífico regreso a los escenarios al lado de The Weeknd, esto durante los iHeart Radio Awards 2021, que causó una gran emoción entre los Arianators, pues ya ansiaban con volver a ver a su ídola.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Pero no sólo eso, esta era una ocasión sumamente especial para la estrella del pop; además de ser la primera vez que cantaba el exitoso remix de 'Save your tears' con The Weeknd, era la primera ocasión en que se le veía en público después de su boda el pasado 15 de mayo en su mansión en Montecito, California.

Leer más: Así fue la tremenda paliza que le metió Ignacia Michelson a Jacky Ramírez

La presentación arrancó con gran emoción entre los presentes, pues The Weeknd estaba de pie y en vivo con uno de sus más grandes éxitos, pero la locura se desató cuando Ariana Grande salió al escenario para interpretar su parte de la canción y enloqueció a todos con su presencia.

Ari salió vistiendo un atuendo elegante de dos piezas conformado por una falda larga y un top color morado que parecían ser un homenaje hacia Selena Quintanilla, la Reina del Tex-Mex, robándose toda la atención y luciendo de lo más hermosa con el cabello en media cola con puntas onduladas y un maquillaje limpio, pero con bastante brillo.

El público enloqueció por completo cuando salió a cantar su parte de la canción, demostrando por qué es una de las mejores cantantes de esta generación y el por qué su gran éxito en la industria musical.

Leer más: Kylie Jenner con bikini dorado revienta las redes con su pose acostada

Además de ofrecer las mejores vocales en vivo, la cantante utilizó su voz de silbido, una técnica muy difícil a la que no todos tienen acceso y lo hizo de maravilla, lo que volvió a emocionar a todos los presentes. La presentación terminó y de inmediato se volvió tendencia el nombre de Ariana Grande en las redes sociales, pues ha sido una de las mejores presentaciones de su carrera artística.