Ariana Grande celebra sus 27 años y presenta oficialmente a su novio

Estados Unidos.- Este 26 de junio, Ariana Grande, la cantautora nacida en Boca Ratón, Florida, Estados Unidos, cumple 27 años, entre una carrera llena de éxitos y cada día más en ascenso y fuertes experiencias que han marcado su vida para siempre y la han hecho convertirse en una mujer diferente, más madura y de una gran fortaleza.

La joven nació en 1993 y desde muy pequeña incursionó en el ámbito artístico, primeramente, en obras de teatro cuando era niña y en su adolescencia, para después pasar a formar parte de una serie que le cambiaría la vida, se trata de Victorious, de Nickelodeon, y protagonizada por Victoria Justice.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Luego de abrirse un espacio en el mundo del espectáculo, Ariana logró protagonizar su propia serie, un spin-off que juntaba a dos grandes intérpretes de otras series, "Sam & Cat", con Janette McCurdy. Después de este proyecto comenzó su carrera musical, lo cual fue lo que hizo que su trayectoria se fuera en ascenso.

Estrenando sencillos sin un álbum en especial como "Put your hearts up", Grande logró demostrar una vez más su capacidad vocal, pero en esta ocasión como solista. Después llegaron éxitos como "The Way" con su fallecido ex Mac Miller y Baby I para su álbum debut "Yours Truly" y se logró ganar el corazón de muchos alrededor del mundo.

Después de este lanzamiento llegaría uno de los más importantes, "My Everything", su segundo álbum, el cual tuvo como sencillo líder "Problem" con la rapera australiana Iggy Azalea, con el cual alcanzó lo más alto de las listas de popularidad musicales y con el cual recibió diferentes ofertas de trabajo.

Más tarde se metió de lleno en el pop con Dangerous Woman, del cual siguió una fase experimental titulada Sweetener y finalmente batió récords con Thank U, Next, un disco muy personal que hizo que todos conocieran a Ariana como realmente es.

Hoy, en el cuadro de su cumpleaños número 27, Ariana Grande fue felicitada por muchos de sus fanáticos, denominados Arianators, por amigos, familiares, colegas de trabajo y algunos seguidores de otros clubes de fans.

Ella misma hizo uso de sus redes sociales para compartir un poco sobre lo que ha estado haciendo en este día tan especial y oficialmente, después de tantos rumores, presentó a su novio Dalton Gómez, un exclusivo agente inmobiliario de Los Ángeles, con quien ha levantado sospechas desde su participación en el video "Stuck with U" con Justin Bieber.