Ariana Grande con top opaca la cintura de Ángela Aguilar

Ariana Grande de 27 años de edad nos deja paralizados cada que sube una foto en redes sociales, ya que presume la belleza que se carga en todo momento, ya sea en alguno de sus conciertos o desde la comodidad de su casa, lo que si es un hecho es que jamás veremos a la cantante pop aparecer en alguna foto fea.

Cuando hablamos de Ariana Grande lo primero que se nos viene a la mente es la pequeña cintura que tiene y le demuestra a la mexicana Ángela Aguilar de 17 años, que no solamente ella tiene una cintura de infarto, pues ella también tiene la suya y la retó con un top negro con el cual desató la locura con su atrevido físico.

En la imagen la cual llegó a más de ocho millones de likes, se puede ver a Ariana Grande con un top negro de encaje, el cual tenía unas hombreras muy atrevidas, pues le daba tremenda personalidad a la pose, además combinó el outfit con un pantalón de mezclilla a la cintura el cual resaltó su figura de impacto que dio mucho de que hablar, además de su marcado abdomen.

Y es que desde hace tiempo se había dicho que Ángela Aguilar había desbancado a varias famosas con su cintura de reloj de arena, pero jamás pensó en Ariana Grande, quien le dio cátedra de como se debe presumir dicho atributo con el cual ha enamorado a millones en el mundo, pues muchos desean saber que hace la artista estadunidense para estar tan fitness.

"Obvio que va a adelgazar, lo hizo desde que dejó la actuación. Se hizo vegana y hace mucho ejercicio,osea que esta saludable. Ademas, es una cantante que hace coreografías en sus presentaciones, los ensayos cansan mucho", "Ella es vegetariana y pasa muy ocupada y todo eso me imagino que no come mucho y pasa trabajando pero es muy hermosa", "Ariana lo único que hizo fue arreglar su look como se escriba pero hay que admitirlo ella se ve muy bien hoy en día", le escriben Ariana Grande.