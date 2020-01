Ariana Grande confirma reconciliación con su padre en los Grammy

Los Ángeles, California.- Para los "arianators" es muy común ver a Ariana Grande en diferentes alfombras rojas en compañía de su mamá Joan Grande. En la reciente entrega de los Premios Grammy 2020 (galardones que otorga la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación), la cantante del pop no solo estuvo acompañada de su progenitora, sino también de su padre Edward Butera.

En 2003 los padres de Ariana Grande se divorciaron, lo que ocasionó un distanciamiento y una relación tensa con su padre Edward Butera. En una entrevista con la revista Seventeen en 2014, la cantante estadounidense aseguró que el divorcio fue una de las "cosas más pesadas" con las que tuvo que lidiar.

Joan Grande, Ariana Grande y Edward Butera. Foto: Valerie Macon / AFP

Para Ariana Grande volver a confiar en su padre, es algo que le costó mucho tiempo. "Lo que me hizo llegar ahí fue abrazar el hecho de que estoy hecha por la mitad de mi papá, y que un montón de mis rasgos vienen de él", comentó en aquella entrevista.

Mucho de mí viene de mi padre, y por mucho tiempo, no me gustaba eso de mí misma, tuve que aceptar que está bien no llevarse con alguien y aún así amarlo.

Bien dicen que el tiempo es el mejor sanador de toda herida; poco a poco Edward Butera y su hija Ariana Grande han mejorado su relación. Una prueba de esto fuer verlos juntos en la alfombra roja de los Premios Grammy 2020. En redes sociales la joven cantante expresó, "mi corazón", junto a una fotografía con sus padres.

Otra prueba de que la relación padre e hija ha mejorado, es un gesto que tuvo Ariana en su performance en el escenario de los premios de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación. La intérprete cambió la letra de su sencillo "Thank U, Next" para no incomodar a su padre, ya que uno de los versos originales hacía alusión directa al papel poco relevante que él había jugado en su vida desde su adolescencia: "algún día recorreré el camino al altar del brazo de mi madre y estaré dándole las gracias a mi padre, porque ella consiguió hacerse más fuerte a raíz de todo su drama".

En su show en los Grammy sustituyó esa última frase por:

Y estaré dándole las gracias a mi padre porque es maravilloso.

Foto: Etienne Laurent / EFE

Foto: Etienne Laurent / EFE

En recientes conciertos de su hija Edward Butera ha estado presente. En el álbum en vivo "K Bye For Now (SWT Live)" que Ariana Grande lanzó a fines de diciembre de 2019, cuando canta "Thank U, Next" pide a todos los "arianators" un fuerte aplauso a su papá y a su mamá quienes se encontraban entre el público.