Estados Unidos.- La esperada línea de maquillaje de Ariana Grande ya es una realidad. La cantante estadounidense se une a sus colegas de trabajo en el mundo de la belleza anunciando la marca r.e.m. beauty, basada en una de sus canciones de 2018 con el mismo nombre.

Sin dar más detalles, Ariana lanzó un pequeño adelanto de su nuevo proyecto y sus fanáticos están impacientes por lo que se avecina, pues cabe mencionar que sus perfumes se han colocado como unos de los favoritos del público lanzados por famosos.

A través de su perfil en Instagram, Ariana Grande compartió un breve video en el que se le aprecia de cabeza encima de una televisión, colocando solamente la cuenta en la que tendrá muy pronto novedades para todos aquellos que están impacientes por el proyecto.

Ariana Grande da a conocer un adelanto de su primera línea de maquillaje, r.e.m. beauty

Ari, se enfocará en el lanzamiento de su nuevo proyecto por algún tiempo, así que para muchos queda descartado que nueva muisca esté a la vuelta de la esquina, tal y como se había comenzado a rumorar, sin embargo, es un terreno nuevo por explorar para la intérprete y sus fanáticos de la personan.

En los últimos meses, Ariana no ha parado de trabajar y esto ha quedado evidenciado con sus recientes proyectos, como The Voice, donde fungió como coach y la película Don't look up, una producción de Adam McKay que estaría llegando el 10 de diciembre a cines de todo el mundo.

Pero eso no lo es todo, su línea de belleza está por ser lanzada y se rumora que para el mes de octubre esté sacando su nuevo álbum de estudio, un año más tarde del lanzamiento de positions, que fue toda una grata sorpresa para sus fans.

Será cuestión de tiempo para saber qué otros proyectos tiene Ariana Grande en puerta. De momento, sus Arianators esperan el lanzamiento oficial de su línea de maquillaje, que se rumora estará formada por bases, labiales, sombras, delineadores y diferentes tonos para la piel.