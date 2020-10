Ariana Grande dedica una de las canciones de su nuevo álbum, "Positions", a su fallecido ex novio Mac Miller

El lanzamiento de un nuevo álbum de Ariana Grande no puede tomarse a la ligera, no es un simple lanzamiento. La joven cantante estadounidense se apoderó de las redes sociales, titulares de la prensa internacional y de las plataformas digitales de música, al lanzar "Positions" en medio de la pandemia, su tercer álbum en tres años, una mezcla de pop y conmovedor R&B, que se potencian con un estilo cada vez más sensual de la artista, quien además hoy en día es toda una influencer.

El nuevo álbum de Ariana Grande incluye 14 canciones; entre los temas favoritos de sus millones de "Arianators" y que ha hecho llorar a muchos, es "Off the table" en colaboración con The Weeknd (cuyo nombre real es Abel Makkonen Tesfaye). En dicha canción la cantante habla sobre cómo encontró de nuevo el amor, tras todo lo vivido con su entonces novio Mac Miller.

En gran parte de su nuevo álbum "Positions", Ariana Grande hace referencias al noviazgo que vive hoy en día con Dalton Gómez y cómo su relación realmente ha florecido. Sin embargo, el otro gran amor que tuvo por el fallecido rapero Mac Miller, forma parte de este álbum de la manera más conmovedora. La joven intérprete del pop ha tenido un lucha por confiar en sí misma con cosas de la vida, tal y como lo expresa en la letra de "Off the Table". En una parte del tema habla sobre su confusión al saber dónde está: "puede que aún no esté del todo curada o lista ¿Debería estar demasiado firme? Pero solo quiero saber si el amor está completamente fuera de la mesa". Es en este verso donde viene la hermosa referencia (y recuerdo) a Mac:

¿Volveré a amar de la misma manera? ¿Alguna vez amaré a alguien como a ti? Nunca pensé que serías tan difícil de reemplazar, te juro que no quiero ser así. Si no puedo tenerte, ¿el amor está completamente fuera de la mesa? ¿Debo sentarme y esperar la próxima vida?

En redes sociales los "Arianators" (nombre que recibe el fandom de Ariana Grande), han expresado que derramaron lágrimas al escuchar la canción. En una reciente entrevista paara Zach Sang Show, Ariana contó que "Off the table" fue escrita por The Weeknd y ella. "Solo Abel y yo escribimos la canción, fue un momento muy íntimo y un proceso de escritura entre dos amigos".

¿De que murió Mac Miller, quien fuera novio de Ariana Grande?

Mac Miller murió el 7 de septiembre de 2018; el Departamento Médico del Condado de Los Ángeles reveló que la causa de la muerte del rapero se debía a una toxicidad mixta de drogas. Una semana después de su fallecimiento, Ariana publicó un video de Mac contando una historia mientras cenaban juntos.

Te adoré desde el día en que te conocí cuando tenía diecinueve años y siempre lo haré. No puedo creer que ya no estés aquí. Realmente no puedo entenderlo. Hablamos de esto. Muchas veces. Estoy tan enojada, tan triste que no sé qué hacer. Fuiste mi más querido amigo. Por mucho tiempo. Por encima de todo lo demás. Lo siento, no pude arreglarte, ni quitarte el dolor. Espero que estés bien ahora. Descansa en paz.

Por otra parte, la semana pasada Ariana Grande lanzó "Positions", la canción principal de su nuevo álbum, con un video musical en el que, junto con sus ayudantes mujeres, dirige los asuntos de la Casa Blanca con un aspecto muy parecido al de la exprimera dama Jacqueline Kennedy Onassis. El sexto álbum de estudio de la joven de 27 años de edad se publica antes de las elecciones estadounidenses y en momentos en que recrudece la pandemia de COVID-19.

"Los amo tanto, estoy tan agradecida y emocionada", escribió en Instagram horas antes del lanzamiento del álbum. "No puedo dejar de llorar". La industria musical se encuentra devastada con la suspensión sin vuelta a la vista de las lucrativas giras en las que los artistas se lucen y recaudan.

"Positions" ve a la artista, que pasó sus 20 años oscilando entre grandes pestañas y mordidas de labios seductoras, inclinarse hacia la sensualidad, combinando un sonido más maduro con letras claramente sexuales. El tema ardiente "34 + 35" encendió las redes sociales, el álbum incluye además canciones como "Nasty" y "Obvious".