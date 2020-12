Ariana Grande deja de lado su alta coleta y reaparece con nuevo look

Estados Unidos.- Aunque todos estamos acostumbrados a ver a Ariana Grande con estilo de cabello específico, que es su alta coleta de caballo, la cantante pop ha sorprendido a todos al reaparecer con un estilo completamente diferente, ya que dejó de lado las largas extensiones de cabello y el peinado que se ha convertido en su insignia personal.

A través de su cuenta de Instagram la intérprete ha promocionado la fundación de dos de sus más cercanos amigos y también trabajadores, los gemelos bailarines Scott y Brian Nicholson, llamada Orange Twins Rescue, que se encarga de salvar animales de la calle como perros y gatos de la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Y es justo al entrar a la página oficial de los gemelos que nos topamos con una fotografía de la cantante de 27 años nacida en Boca Ratón, Florida, luciendo dos cortas coletas con el cabello lacio y un copete hacia un lado, así como un maquillaje menos elaborado con diferencia a los que ha lucido últimamente.

Ariana Grande deja de lado su alta coleta y reaparece con nuevo estilo. Foto: Instagram

Recordemos que, pese a que la cantante ha intentado alejarse de su estilo característico, no lo ha logrado, ya que ha teñido su cabello en colores muy claros, lo ha dejado corto o ha utilizado dos largas y abultadas coletas, pero nunca algo diferente, recientemente quiso mostrar otra faceta en su estilo con el cabello suelto, pero no logró alejarse de lo que ha estado haciendo desde hace años.

Aunque la hemos visto cambiar para sus diferentes eras, todos han notado que el estilo favorito de Ariana Grande son las coletas altas, lacias y de un gran largo, peinados que desde hace años ha lucido y es por lo que ahora se le reconoce fácilmente. Muchos se han cuestionado por qué Ari luce sólo una coleta alta y no otros estilos, pero nada se ha aclarado.

Se dice que, en 2010, cuando participó en la serie de Nickelodeon, "Victorious", con el papel secundario de Cat Valentine, la insistencia de la producción de que la joven tuviera una cabellera roja y brillante durante todos los capítulos hizo que su cabello se dañara hasta el grado de tener que usar pelucas durante algunos episodios, por lo que esto habría dejado sus secuelas en la cantante.

Sin embargo, ella no se ha pronunciado sobre el tema y desde 2013, cuando inició su carrera como solista de forma oficial, ha preferido utilizar este estilo de cabello, haciendo cambios mínimos con el paso de los años, pero no logrando hacer un algo definitivo, pero esto no es algo que sus fanáticos le reprochen, pues aseguran que se ha convertido en su marca personal y es verdad, tan sólo basta con ver una coleta alta, suéter oversize y botas altas para saber que es de Ariana Grande de quien se está hablando.

Ariana Grande se ha caracterizado siempre por su icónica coleta alta. Foto: Instagram

Durante su nueva era musical "positions", ha presumido de otros estilos de cabello, como el cabello suelto ondulado y con más volumen, tal y como se le vio durante la portada oficial del sencillo líder del álbum, así como en la portada. Algo que los Arianators aplaudieron, ya que lució de lo más hermosa con un estilo muy distinto al que ya conocían de ella.

Por si fuera poco, durante el video musical de '34+35', el segundo sencillo, también presumió otro estilo, esta vez, también con el cabello suelto, pero una alta pompa, inspirándose en películas como Austin Powers y haciendo claras referencias para algunas otras de sus favoritas de todos los tiempos, detalles que todos aplaudieron, pues demuestra ser toda una experta en temas de la historia cinematográfica.

Eso no es todo, después de verla con el cabello platinado y hasta en color gris, Ariana también presumió un estilo completamente diferente durante su participación en el videoclip 'Rain on me', colaboración en la que estuvo al lado de Lady Gaga, quien fue la que la hizo cambiarse por completo el cabello, ya que quería ver algo diferente en ella en todos los aspectos.

Gaga pidió a los estilistas de Ariana que le cambiaran el look y la vimos luciendo fenomenal en un wet look de cabello largo y luces moradas, pero eso no lo es todo, también cambió su maquillaje con un delineado en color blanco, un atuendo más revelador y hasta haciendo coreografías, algo que no le va muy bien a la joven originaria de Boca Ratón por lo que ha evitado hacerlas tan elaboradas.

En mayo de este año sorprendió al dejarse ver con el cabello largo en su colaboración junto a Lady Gaga, 'Rain on me'. Foto: Instagram

Pero para Ariana la coleta alta de caballo es lo que más le gusta utilizar, porque en agosto, durante los premios MTV Video Music Awards 2020, decidió no utilizar el estilo planeado y deleitar en un icónico momento en vivo con dos coletas cortas y con un tono rubio en las puntas.