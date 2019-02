Ariana Grande deleita a sus "arianators" con su nuevo álbum

Ariana Grande nunca dejará de soprender a sus millones de "arianators", lo hizo con la publicación de su álbum "Sweetener" el pasado mes de agosto y ahora, prácticamente seis meses después, ha vuelto a hacer un nuevo regalo a sus fans con el esperado lanzamiento de su álbum "Thank U, Next".

Realmente el título ("Thank U, Next") del nuevo álbum de Ariana Grande está perfectamente elegido. No solamente porque esa misma canción, cuando fue publicada como single, marcó y un antes y un después en la historia de la joven estrella del pop.

Para empezar, Ariana Grande emociona con ese conocido "imagine", ese tema que podría estar dedicado a Mac Miller. El trabajo discográfico continúa con temas tan sumamente diferentes entre sí como son "needy", "NASA", "bloodline" o "fake smile".

Tienen sonidos completamente distintos, pero tienen algo en común: la esencia de Ariana Grande queda verdaderamente plasmada en todo momento. Por si le queda alguna duda a los "arianators", también lo pueden apreciar en "make up", "ghostin", "in my head" y, por supuesto, "7 rings" y "Thank U, Next".

Ariana Grande cierra su álbum con el tema "Break up with your girlfriend, i’m bored", un nombre extenso pero a la vezm claro en cuanto al contenido de la canción. A la par que la publicación del álbum, Ariana Grande regaló a sus fans el vídeo musical de este tema.