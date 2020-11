Ariana Grande deleitará en especial de Navidad junto a Mariah Carey

Estados Unidos.- Cada vez que pasa Halloween y el Día de Muertos, la vibra navideña comienza a sentirse por todo el mundo y si hablamos de temas decembrinos quién mejor que Mariah Carey para mostrar su experiencia sobre estas fechas, pero no nos olvidemos de Ariana Grande, pues no sólo comparte un estilo vocal y musical, sino también un gran gusto por la música de este festividad tan importante.

Sin embargo, han sido tantas polémicas y rumores sobre la relación de estas dos hermosas cantantes que la esperanza de cualquier cruce o colaboración juntas había sido imposible, hasta hoy. Como Mariah Carey se ha convertido en todo un ícono navideño, esto gracias a su álbum de la festividad y su emblemático tema 'All I want for christmas is you', celebrará un especial navideño junto a Apple Tv+.

Titulado "Mariah Carey's Magical Christmas Special", el especial será estrenado el próximo 04 de diciembre, en donde estrenará el sencillo 'Oh Santa!' junto a su video oficial y también compartirá momentos con artistas como Ariana Grande y Jennifer Hudson, siendo el primero un acontecimiento histórico para la cultura pop.

Y es que las dos cantantes han mantenido problemas y distanciamientos desde que la jovencita comenzó en el ámbito musical de forma solitaria, ya que hacia algunos covers de las canciones de Mariah en donde aseguraban que intentaba copiar su estilo y lo que provocó distintos problemas, pero todos soñaban con verlas juntas en el escenario, difícilmente con el paso de los años y tras distintas polémicas toda fe se perdió.

Afortunadamente todo esto ha quedado en el pasado y se llevará a cabo el crossover más esperado de la industria musical, en donde también figuran colaboraciones de distintos artistas como Madonna y Lady Gaga, Katy Perry y Taylor Swift y Cardi B con Nicki Minaj.

Será el próximo 04 de diciembre cuando disfrutemos de este especial navideño en donde Mariah Carey tendrá como invitados a grandes artistas como Tiffany Haddish, Billy Eichner, Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Misty Copeland y Mykal-Michelle Harris, todos para participar en este magno evento que celebra las festividades navideñas.

Ariana Grande deleitará en especial de Navidad junto a Mariah Carey. Foto: Instagram

Será un espectáculo dinámico y con animación animadora en donde veremos a Mariah, también conocida como la Reina de la Navidad, en acción para crear momentos inolvidables y darle oficialmente la bienvenida a las fiestas decembrinas de este año tan difícil para todo el mundo debido a la pandemia por Covid-19.

Se lanzará también una banda sonora completa en donde destacan participaciones como Snoop Dogg y Jermaine Dupri, además de una nueva versión del tema 'Sleigh ride' y será el mismo día del estreno cuando esté disponible para Apple Music y a partir del 11 de diciembre cuando se pueda escuchar en todas las plataformas digitales.

Por si fuera poco, Apple Music anunció que también celebrará el lanzamiento de una entrevista exclusiva el próximo 07 de diciembre, en donde Mariah Carey hará un recorrido por sus canciones favoritas para las fiestas decembrinas y hablará sobre su nueva música y memorias recientes.

Pero aquí no termina todo, el 25 de diciembre la cantante aparecerá en Apple Music Hits, la nueva estación de radio de la empresa para un especial navideño titulado Holiday Hits, en donde se transmitirán seis horas de música continúa con las canciones festivas más importantes, presentando su icónico tema 'All I want for christmas is you' y contando algunos de sus recuerdos navideños favoritos.