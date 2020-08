Ariana Grande dentro del nuevo sencillo de BLACKPINK con Selena Gómez

Estados Unidos.- La cantante estadounidense originaria de Boca Ratón, Estados Unidos, Ariana Grande, se unió al grupo femenino de K-Pop BLACKPINK y a Selena Gómez para la producción musical de su nueva colaboración 'Ice Cream', el segundo sencillo del álbum debut de la agrupación que se lanzará el próximo 28 de agosto.

Hace unas semanas se dio a conocer que se venía una colaboración musical como segundo sencillo de BLACKPINK, por lo que se comenzó a rumorear que se trataba de un tema con Ariana Grande, después de que se revelara que había trabajado en conjunto con el grupo femenino surcoreano, sin embargo, se anunció que será con Selena, pero Grande sí participó en la melodía, según informes oficiales.

A través de Twitter, el productor discográfico Tommy Brown anunció que el tema fue "producido y escrito por algunos de mis increíbles amigos y yo", etiquetando a varias artistas, como Gómez, la agrupación surcoreana y Grande, llamando la atención de los Arianators.

Por este motivo, un seguidor de Brown le cuestionó si Ariana había participado en el tema, otro expresó que todos quieren una colaboración de BLACKPINK y Grande, mientras que otro invitó a los fanáticos de las mujeres a dejar de pelear, pues desde que se anunció que Selena colaboraba con las jóvenes y no Grande, hubo un gran descontento entre Arianators, los fanáticos de la intérprete.

Ariana Grande también hizo presencia en las redes sociales, en donde declaró: "¡Orgullosa del equipo y muy emocionada por esto! Tanto amor por este equipo y estas damas", señaló en una historia de Instagram en donde mencionó a as involucradas en el tema; Selena, Jisoo, Lisa, Rosé y Jennie.

El tema figura para ser todo un éxito mundial, una nueva introducción a las jóvenes surcoreanas al mercado estadounidense, después de haber participado en un tema con Lady Gaga titulado 'Sour Candy', el cual pertenece a su más reciente álbum, "Chromatica", y figura entre las canciones favoritas de los fans.

BLACKPINK anuncia su nuevo sencillo; es una colaboración con Selena Gómez

Las redes sociales enloquecieron con el reciente anuncio de BLACKPINK, ya que después de varios días de haber anunciado que su segundo sencillo sería una colaboración, la agrupación surcoreana reveló que el artista invitado es nada más y nada menos que Selena Gómez, la cantante del momento.

Este sencillo es el segundo de las jóvenes, después del éxito que tuvo 'How you like that', mismo que recientemente arrasó al juntar 400 millones de vistas en YouTube, el cual fue el sencillo líder de su primer material discográfico, uno muy esperado por muchos, pero del que no se tienen más detalles a la fecha.

Anuncian el lanzamiento de su esperado álbum

El pasado 27 de julio, las chicas sorprendieron a sus fanáticos anunciado que su primer álbum legará en el mes de octubre y se prevé que lleve por nombre "The Album", pero de momento esto no ha quedado claro, junto al anuncio de la fecha llegó la revelación de la portada, se trata de una corona rosa que sobresale en un fondo negro.

La influencia musical de este álbum aún se desconoce, pero se cree que seguirá el estilo de su más reciente sencillo "How you like that", debido a que es el primer tema que se adelanta de dicho disco y a finales de este mes de agosto se podrá escuchar un segundo adelanto oficial, por lo que todos están ansiosos.

Según una fuente de YG Entertaiment: "En el 2020, BLACKPINK se centrará en el mercado global. (…) El proyecto global que estamos llevando a cabo con el grupo de música más grande del mundo, Universal Music, para que BLACKPINK dé un gran salto se está llevando a cabo de manera constante".

Este esperado álbum de K-Pop llegará el 02 de octubre y seguramente todos estarán encantados, ya que las chicas de BLACKPINK jamás han decepcionado en ninguno de sus temas, como tampoco en los trabajos de corta duración o EP's que han lanzado.